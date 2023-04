Zestigtal mensen gedood door “mannen in uniform” in Burkina Faso

In het noorden van Burkina Faso is donderdag een zestigtal mensen gedood “door mannen in uniform” van het nationale leger. Dat meldt de procureur van Ouahigouya zondagavond.

De openbare aanklager, Lamine Kaboré, schreef in een verklaring aan het Franse persbureau AFP dat hij door de gendarmerie van Ouahigouya op de hoogte was gebracht dat in het dorp Karma, gelegen in de provincie Yatenga, “een zestigtal mensen is gedood door mensen in uniformen van onze nationale strijdkrachten”.

“De gewonden werden geëvacueerd en worden momenteel behandeld in onze gezondheidsvoorzieningen”, voegde Kaboré eraan toe. Hij zei ook nog dat “de daders van deze daden verschillende goederen hebben meegenomen” en kondigde een onderzoek aan naar de feiten.

Ooggetuigen spraken over “meer dan honderd mensen op motoren en pick-ups die afgelopen donderdag Karma binnenvielen”.

Het bloedbad kwam een week nadat 6 soldaten en 34 burgers waren gedood bij een aanval van vermoedelijke jihadisten bij het dorp Aorema, op ongeveer 15 kilometer van Ouahigouya. Burkina Faso is sinds 2015, vooral in het noorden, verwikkeld in een geweldsspiraal die wordt toegeschreven aan jihadistische groeperingen die banden hebben met Al Qaida en de Islamitische Staat.