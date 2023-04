Politie gebruikt drilboor om vastgelijmde klimaatactivisten los te werken van Berlijnse wegen

In Duitsland hebben enkele tientallen klimaatactivisten het verkeer in Berlijn proberen plat te leggen. Op een dertigtal plaatsen in de stad lijmden ze zich vast aan het asfalt waardoor auto’s niet meer konden passeren. Om de actievoerders los te krijgen haalde de politie de grove middelen boven.

De activisten van de groep Letzte Generation voeren al maanden actie tegen de volgens hun te makke aanpak van de Duitse overheid tegen de klimaatcrisis. Maandag wilden ze met één grootschalige actie de hele stad platleggen. “We brengen de stad tot stilstand, zodat de regering in beweging komt”, kondigde de actiegroep op voorhand aan. Uiteindelijk lijmden enkele tientallen activisten zich vast op meer dan dertig plekken in Berlijn. Het verkeer in de binnenstad stond vanochtend dan ook muurvast. Vooral op de ringweg liepen de wachtrijen erg lang op.

Zo’n 500 agenten kregen al snel de opdracht om een einde te maken aan de blokkades. Aangezien Letzte Generation deze manier van actievoeren al vaker heeft toegepast, weet de Duitse politie inmiddels hoe ze met vastgelijmde betogers moeten omgaan. Met olie en aceton probeerden agenten de actievoerders van het asfalt los te krijgen. Op andere plaatsen werd er dan weer gekozen voor iets minder subtiele middelen. Met een drilboor boorden ze het asfalt rond de vastgekleefde handen uit het wegdek. Enkele betogers kregen zo een bijzonder aandenken aan hun actie mee naar huis/het politiekantoor. Veertig demonstranten werden opgepakt.

© AP

Letzte Generation laat zich niet afschrikken en wil pas stoppen met actievoeren als hun eisen zijn ingewilligd. De organisatie wil dat de Duitse overheid een veel radicaler klimaatbeleid voert. Concreet eist de klimaatgroep dat er tegen 2030 een definitief einde wordt gemaakt aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Ook pleiten ze voor een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur op de Duitse wegen en goedkopere tickets voor het openbaar vervoer. De Duitse minister van Financiën Christian Lidner zegt dat de groep een “nobel” motief heeft, maar is niet te spreken over de manier waarop ze te werk gaan. “Dit is niets anders dan fysiek geweld”, schrijft hij op Twitter. “Wie ander beleid voor ogen heeft, kan zelf een partij oprichten.”

© REUTERS

© AFP

© AFP

© AFP