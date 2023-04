Sven Kums kijkt verbijsterd terug op dramatische slotspeeldag voor AA Gent: “Eén van de grootste ontgoochelingen van mijn carrière”

Het had de apotheose van een prachtige voetbalweek moeten worden voor AA Gent. Akkoord, de Europese droom kwam in Londen dan wel ten einde maar de meegereisde fans keerden fier terug naar de Arteveldestad. De Ghelamco Arena was dan ook goed volgelopen voor de komst van het al veroordeelde Oostende. De drie punten thuis houden, betekende immers deelname aan Play-Off 1.

“Dit had niemand zien aankomen”, zuchtte Sven Kums een half uurtje na het laatste fluitsignaal van ref Visser. De Gentse middenvelder kon dan wel terugkijken op een degelijke individuele prestatie maar ook hij kon de fenomenale blamage niet helpen voorkomen. “Iedereen is zwaar teleurgesteld. Dit is één van de grootste ontgoochelingen van mijn carrière.”

© BELGA

Oostende kwam dan wel zonder enige druk voetballen in de Ghelamco Arena maar uiteindelijk bleek de waanzinnige stress die de Gentse spelers leken mee te torsen, gekoppeld aan een stevige portie onderschatting een al te giftige cocktail: “Ik vond het zo nerveus. Onwaarschijnlijk. Toch speelden we tijdens de eerste twintig minuten best ok en creëerden we ook twee grote kansen, die we jammer gneoeg niet afmaken.”

“Plots gebeuren er twee fases voor ons eigen doel, die ons plots doen twijfelen ofzo”, zocht de voormalige Gouden Schoen wanhopig naar een verklaring voor dit krankzinnig debacle. “We knalden de ballen gewoon weg. Dit doen we anders nooit. Ik snap het niet. Faalangst? Geen idee wat er gebeurde… Ik heb hier dan ook geen verklaring voor.”

© BELGA

Na een fikse donderspeech van Vanhaezebrouck tijdens de rust, keerde hetzelfde Gentse elftal terug op de grasmat: “Op dat moment was er ook nog niets verloren. Ook al was het een klein mirakel dat we toen niet achterstonden. Wat een heel mooie week kon worden, is uiteindelijk een rotweek geworden voor ons.”

“Nu staan we – net als de voorbije jaren – in Play-Off 2 en dat had echt niet moeten gebeuren”, sakkerde Kums. “Het is raar om te zeggen maar we verdienen het heus wel om de Champions’ Play-Offs te spelen maar vandaag verdienen we het niet. Natuurlijk zijn we nu allemaal teleurgesteld, dat moet ook. Er komen evenwel snel opnieuw matchen aan en die wil je dan ook gewoon weer winnen.”

Bij de Gentse fans leefde meteen na de partij het gevoel dat niet alle spelers er alles voor hadden gedaan. Een these die door Kums meteen werd ontkracht: “Nee, gekraakt onder de druk? Ach, ik kan je geen verklaring geven. We hadden ook nog genoeg kansen in de tweede helft om het af te maken. Als we in de eerste twintig minuten scoren, komen we nooit in de problemen.”