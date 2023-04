Tottenham ontslaat nu ook interim-coach na debacle op het veld van Newcastle

Het was voorzitter Daniel Levy die het nieuws wereldkundig maakte. “De prestatie van zondag tegen Newcastle was onaanvaardbaar”, aldus de voorzitter. “Het was hartverscheurend om aan te zien. We kunnen vele redenen aanwijzen en het is ikzelf, het bestuur, de coaches en de spelers die een collectieve verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij mij.”

“Cristian (Stellini, red) verlaat zijn functie, samen met zijn technische staff. Hij werd coach op een moeilijk moment en ik wil hem bedanken voor zijn professionele aanpak in deze uitdagende periode. We wensen hem zijn staff het allerbeste toe.”

“Ryan Mason neemt de functie van hoofdcoach over met onmiddellijke ingang. Hij kent de club en de spelers. Ik heb vandaag de spelersraad gesproken en zij zijn vastberaden het seizoen zo sterk als mogelijk te beëindigen. Wij zijn er ons van bewust dat we prestaties moeten leveren die jullie steun verdienen.”