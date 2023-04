Leegloop bij KV Oostende: deze twaalf spelers zien we al zeker niet meer terug aan zee

Cameron McGeehan is een van de spelers wier contract afloopt, maar de Noord-Ier zou de Challenger Pro League sowieso niet zien zitten. — © BELGA

En of KV Oostende deze zomer opnieuw een bouwwerf wordt. Liefst twaalf contracten lopen af, vaak van jongens die niet bepaald trek hebben in een avontuur in de Challenger Pro League. Of van huurlingen die terugkeren naar hun moederclub. Wij lijsten even op wie we volgend seizoen (waarschijnlijk) niet meer terugzien aan zee.

Dillon Phillips (27): einde contract

Phillips werd gehuurd van Cardiff City en speelde uiteindelijk veertien wedstrijden voor KV Oostende. De Kustboys hebben een aankoopoptie, maar de kans lijkt klein dat de Engelsman op zijn 27ste in de Belgische tweede klasse wil spelen.

Guillaume Hubert (29): afscheid na drie seizoenen

Ook voor Hubert lijkt het avontuur bij KV Oostende voorbij. De doelman kwam in de zomer van 2020 over van Club Brugge en stond 87 keer tussen de palen. Ook hij is einde contract en mag op zoek naar een nieuwe uitdaging. Hubert lijkt een eventuele overname en nieuwe bazen niet af te wachten.

Jordy Schelfhout (22): jeugdproduct met drie matchen op de teller

Schelfhout kreeg nooit een volwaardige kans bij KVO en werd vooral gebruikt als invallersdoelman. Drie keer verdedigde hij het doel: twee keer tijdens een bekerwedstrijd, één keer in de Jupiler Pro League. Ook zijn overeenkomst loopt af.

Mateo Barac (28): terug naar Rusland

Hij liet het al uitschijnen: in 1B spelen na een degradatie is geen optie. Barac ligt nog tot 2024 onder contract in Rusland bij Samara, waar hij in eerste instantie terugkeert.

Osaze Urhoghide (22): te duur om te houden

Urhoghide werd twee seizoenen gehuurd van Celtic. Vorige zomer bleek zijn aankoopoptie te prijzig, en dat zal deze zomer niet anders zijn. Heeft nog een contract tot en met 2025 in Schotland.

Brecht Capon (35): neemt afscheid van profvoetbal

Geen 1B voor Capon: het clubicoon nam na 434 wedstrijden op het hoogste niveau afscheid van het profvoetbal en kwam niet meer in actie op Gent. Ook zijn contract liep af.

Pierre Dwomoh (18): anonieme uitleenbeurt al weken voorbij

Veel plezier heeft KV Oostende niet gehad aan Dwomoh, gehuurd van Antwerp. Na amper acht wedstrijden kondigde de woelwater aan dat zijn seizoen erop zat door een blessure.

Cameron McGeehan (28): op zoek naar nieuwe uitdaging

Indien fit was McGeehan altijd een basisspeler bij KV Oostende. Zijn contract loop af, maar ook in elke andere situatie was de Noord-Ier op zoek gegaan naar een uitdaging op het hoogste niveau.

Indy Boonen (24): oudgediende zit zonder contract

Hij is piepjong, maar eeuwige belofte Boonen was nu een van de oudgedienden bij KV Oostende. Kon sinds zijn transfer in 2018 nooit doorbreken en zit deze zomer zonder contract.

Kelvin Arase (24): nog twee jaar contract in Duitsland

Ook de uitleenbeurt van Arase loopt op z’n einde: de winger heeft nog twee jaar contract bij het Duitse Karlsruher, waar hij op een zijspoor zat.

Mohamed Berte (21): jeugdproduct zwaait af

Berte mocht geregeld invallen, maar zit deze zomer ook zonder contract. En daar lijkt op korte termijn bij Oostende geen verandering in te komen. Scoorde één keer in de beker.

Fraser Hornby (23): aardige statistieken leveren interesse op

Hornby scoorde dit seizoen acht keer voor KV Oostende en ligt nog één jaar onder contract bij moederclub Reims. Omdat hij aanvaardbare statistieken kan voorleggen, is er interesse.