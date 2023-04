FIFA bevestigt kandidatuur België, Nederland en Duitsland voor WK vrouwenvoetbal 2027, er zijn drie tegenkandidaten

De wereldvoetbalbond FIFA heeft vier kandidaturen ontvangen voor de organisatie van het WK voetbal voor vrouwen in 2027. België, Nederland en Duitsland gaan de strijd aan met Zuid-Afrika, Brazilië en het duo Mexico-Verenigde Staten.

Kandidaten hadden tot 21 april de tijd om hun interesse kenbaar te maken aan de FIFA. Die zal nu een zogenaamd “Bidding Agreement” naar de kandidaten sturen. Dat document moet voor 19 mei worden teruggestuurd en wordt beschouwd als een bevestiging van het engagement van de betrokken nationale federaties. In een volgende stap moeten alle bidbooks uiterlijk 8 december binnen zijn bij de FIFA. Daarna volgt een grondige evaluatie van de dossiers met onder meer bezoeken ter plaatse in februari 2024.

De laureaat zal op 17 mei 2024 worden bekendgemaakt tijdens een FIFA-congres.

Deze zomer (20 juli-20 augustus) vindt het WK in Australië en Nieuw-Zeeland plaats. Het gaat voor het eerst om een organisatie van twee landen. De Red Flames konden zich niet kwalificeren. De Verenigde Staten verdedigen hun in 2019 in Frankrijk veroverde wereldtitel.