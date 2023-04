Schaduwcoach Olivier Deschacht spaart zijn kritiek op RSCA-coach Brian Riemer niet: “Hij haalde geen resultaat in cruciale wedstrijden en heeft dus gefaald”

Toen het midden dit seizoen allemaal even de juiste kant leek op te gaan voor Anderlecht, zag Olivier Deschacht het optimistisch tegemoet. Onze schaduwcoach voor paars-wit geloofde zelfs nog in de titel. Maar nu het op een beschamende elfde plaats is uitgedraaid, is er nog weinig reden tot optimisme. “Het dieptepunt is bereikt.”

“Waar was het realisme tegen AZ? Ik zou alles dichtgemetseld hebben”

Het was de week van de immense teleurstellingen bij Anderlecht. De pijnlijke nederlaag tegen KV Mechelen op zondag en het bijbehorende mislopen van de play-offs, maar nog harder kwam misschien wel de uitschakeling in de Conference League donderdag tegen AZ aan. “Het was een non-match”, zegt Olivier Deschacht over de Europese exit in Alkmaar. “Je moest maar één ding doen, en dat was het eerste halfuur overleven. Dan zit je waarschijnlijk safe. Maar neen, ze stonden al 2-0 achter. Waar was het realisme van de trainer naartoe? Hij stelde een linksback op (Moussa N’Diaye, red.) die al weken overlopen werd. Ik zou met vijf achterin hebben gespeeld en alles dichtgemetseld hebben. Daar is Riemer mij tegengevallen. Een 2-0-voorsprong zo weggeven kan echt niet. Riemer heeft in de cruciale wedstrijden van het seizoen geen resultaat gehaald en dus heeft hij gefaald.”

“Ik vind dat de supporters al heel geduldig geweest zijn”

Na de nederlaag tegen KV Mechelen zondag liet de harde kern van Anderlecht zich gelden. Deschacht is uiteraard geen voorstander van gewelddadig protest, maar begrijpt wel dat de fans gefrustreerd zijn. “Bij die elfde plaats heb ook ik een heel slecht gevoel”, klinkt het. “Een thuiszege om het seizoen af te sluiten had de pijn nog kunnen verzachten, maar zelfs dat zat er niet in. Als ik over straat loop, begint iedereen over de malaise bij Anderlecht. Het dieptepunt is bereikt. Ik vind dat de supporters al veel geduld hebben getoond. Het uitvak zit altijd vol en de fans steunen de ploeg nog altijd. Er ging ook veel volk mee naar Villarreal en AZ. De supporters hadden er zin in, maar werden niet beloond.” Ondanks een betere periode is het seizoen toch zwaar mislukt. “Riemer had na zijn aanstelling vijf maanden om de top acht te bereiken”, aldus Deschacht. “Dat is toch geen onmogelijk opdracht? Hij heeft zijn doel niet gehaald, en toch denk ik dat we vertrouwen in hem moeten houden. De aanstelling van het duo Riemer-Fredberg blijf ik een goede keuze vinden van Wouter Vandenhaute.”

“Als er opnieuw een financiële injectie nodig is om de sterkhouders te houden, dan moet dat maar”

Nu Anderlecht geen Europees voetbalt speelt, dreigen er sterkhouders te vertrekken. Enerzijds omdat zij wél Europa in willen, anderzijds omdat er zonder Europese inkomsten weer minder middelen ter beschikking zijn. Er wordt al gesproken over Verbruggen en Debast die misschien wel onhoudbaar zijn. “Maar dat kan echt niet de bedoeling zijn”, vindt Deschacht. “Dan moet je weer herbeginnen. Marc Coucke en Wouter Vandenhaute moeten er nu alles aan doen om de sterkhouders te houden. Als daar een nieuwe financiële injectie voor nodig is, dan moet dat maar. Verbruggen en Debast hebben samen met Arnstad, Verschaeren en Amuzu grote stappen gezet. Dat was het enige positieve dit seizoen. Dus die mannen moet je houden. Ik zou ook niet te veel veranderen. Gewoon de ploeg behouden en een viertal versterkingen halen: twee backs, een tien en een spits.”