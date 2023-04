VN-Veiligheidsraad komt dinsdag opnieuw samen voor spoedberaad over conflict in Soedan

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal dinsdag opnieuw met spoed bijeenkomen om het conflict in Soedan opnieuw te bespreken. Dat meldt de Britse VN-ambassadeur Barbara Woodward, die zegt dat haar land dat gevraagd heeft. Het overleg vindt ‘s middags lokale tijd (21 uur Belgische tijd) plaats in New York.

In Soedan woedt al meer dan een week een strijd tussen het Soedanese leger (SAF) onder leiding van Abdel Fattah al-Burhane en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) onder leiding van generaal Mohamed Hamdane Daglo. Beide generaals stonden bij de militaire coup van oktober 2021 nog zij aan zij, maar Daglo nam gaandeweg afstand van Abdel Fattah al-Burhane. De gevechten zijn het gevolg van een geschil over de timing van de integratie van de RSF in het leger, als onderdeel van een machtsdelingovereenkomst met de burgers die de protesten tegen de voormalige president Omar al-Bashir in 2019 leidden.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn sinds 15 april al minstens 420 mensen gedood en meer dan 3.700 anderen gewond geraakt. Vermoed wordt dat het aantal slachtoffers echter hoger ligt.

Ondertussen is Israël is in contact met de Soedanese generaals die om de macht vechten en heeft het land voorgesteld te bemiddelen om tot een wapenstilstand te komen. Nieuwssite Axios bericht dat het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken voorstellen heeft overgebracht aan al-Burhane en Daglo. Volgens anonieme bronnen bij het ministerie zou er enige vooruitgang zijn geboekt.