Franse ambassade in Moskou ontvangt brief met onbekende stof

De Franse ambassade in Moskou heeft een brief met een onbekende stof ontvangen. Dat meldt het persbureau TASS maandag, dat verwijst naar de politie.

“Medewerkers van de Franse ambassade ontvingen maandagavond een brief met een onbekende stof erin. Politie is momenteel ter plaatse”, aldus een bron in TASS. (sgg)