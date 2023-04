Minstens acht doden bij explosies in politiekantoor in Pakistan

Er zijn maandag meerdere doden gevallen bij twee explosies in het kantoor van antiterreureenheden van de Pakistaanse politie. Het gebouw is ingestort. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Maandagavond waren er twee ontploffingen te horen in politiekantoor in Kabal, een stad in het noordwesten van de Swatvallei, aldus de politie. Volgens de politiechef Akhtar Hayat is het momenteel nog niet duidelijk wat de explosies precies heeft veroorzaakt. Er zou een oud munitiedepot in het kantoor zijn, maar de optie van een aanslag wordt voorlopig ook nog niet uitgesloten. Er werd nog geen verantwoordelijkheid voor de explosies opgeëist.

Er zouden al minstens acht doden gevallen zijn. Het zou een oud gebouw geweest zijn en grote delen zijn ingestort. Er wordt nu nog gezocht naar anderen in het puin.

© AFP

(sgg)