Hoge WHO-functionaris ontslagen wegens “seksueel wangedrag”

Een hoge functionaris van de Wereldgezondheidsorganisatie is ontslagen wegens “seksueel wangedrag”. Dat heeft de WHO maandag gemeld. Er waren de afgelopen jaren zeker drie beschuldigingen tegen hem binnengekomen over aanranding.

Het gaat om een arts uit Fiji, Temo Waqanivalu, die aan het hoofd stond van de divisie niet-overdraagbare ziektes. Een woordvoerder van de WHO gaf echter geen details over de beschuldigingen.

In januari identificeerde persagentschap Associated Press hem als de vermeende dader van een aanranding tijdens de WHO-top in Berlijn in oktober 2022. De jonge Britse arts Rosie James maakte toen op Twitter bekend dat ze seksueel was aangevallen door een lid van de WHO tijdens het congres.

De directeur-generaal van de organisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reageerde persoonlijk op haar tweet en zei dat hij “geschokt” was door haar getuigenis en dat de WHO een “nultolerantiebeleid voor seksueel geweld” voert.

Nog volgens Associated Press was Waqanivalu in 2018 onderwerp van gelijkaardige beschuldigingen, maar hadden die toen amper impact op zijn carrière.

In april meldde de Financial Times een derde beschuldiging tegen hem. Het ging om een incident dat plaatsvond in 2017.

De WHO heeft nog niet gereageerd op informatie. De woordvoerder verklaarde enkel dat “elke vorm van seksueel wangedrag door wie dan ook die voor de WHO werkt, onaanvaardbaar” is.

De WHO lanceerde een preventieprogramma voor seksueel wangedrag nadat de organisatie kritiek kreeg voor haar trage reactie op beschuldigingen van seksuele uitbuiting en aanranding van hulpverleners die tijdens de ebola-uitbraak tussen 2018-2020 naar Congo zijn gestuurd. In 2021 bleek uit een onafhankelijk rapport dat 21 WHO-medewerkers tot de 83 hulpverleners behoorden die beschuldigd werden van het seksueel misbruiken en uitbuiten van tientallen mensen in Congo.