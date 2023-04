Vrienden en familie houden wake na gezinsdrama waarbij Nathalie (47) en Luc (53) om het leven kwamen

Vrienden en familieleden van de slachtoffers van het gezinsdrama dat zich zondag in Zegelsem en Elst afspeelde, zochten maandagavond om 19 uur steun bij elkaar in een wake. Nathalie D. (47) werd zondag dood aangetroffen op straat, niet ver van haar woning. Haar man sprong kort nadien van een uitkijktoren.

De wake vond plaats aan de woning van het koppel dat zondag in een gezinsdrama het leven liet. Nathalie D. (47) raakte zondag om 17.30 uur levensgevaarlijk gewond bij een mesaanval in haar woning. Zij zou kort nadien op straat voor de woning in de Keiweg overlijden. Haar man Luc D.B. (53) benam zich een klein uur later van het leven. Hij sprong van de uitkijktoren in Elst, 3 kilometer verderop.

Kaarsjes, rozen en een knuffelbeer, maar vooral veel tranen op de wake die naar verluidt op vraag van de dochters van het koppel plaatsvond. Heel veel verdriet waar een zestigtal vrienden en kennissen steun zochten bij elkaar. Onder hen ook veel leden van Femma Michelbeke, waar ook Nathalie D. lid was en vele vriendinnen had. Naast familieleden, vrienden en kennissen kwamen ook burgemeester Stefaan Devleeschouwer en het voltallige schepencollege hun steun betuigen, net zoals politiemensen en brandweerlieden die zondag opgeroepen werden. Niemand begrijpt hoe het drama kon gebeuren. Bij vrienden en kennissen stond het koppel bekend als een modelkoppel.

Duizeligheid

Een buurman vertelde dat Luc D.B. zeer recent het nieuws had vernomen dat hij ongeneeslijk ziek was. Nog volgens de buur zou de man de jongste tijd last gekregen hebben van duizeligheid. “Een hersentumor, zo wordt hier in de buurt verteld”, aldus de buurman. “Omwille van de duizeligheid zou hij niet meer op een ladder gedurfd hebben. De man was schilder en ik hoor dat zijn broer meeging om die werken uit te voeren.” Andere bronnen spreken dan weer van een depressie en een nakende scheiding. De familie wenst niet te reageren.