N-VA woest over nazivergelijking door medewerker van Sarah Schlitz (Ecolo)

Een communicatiemedewerker van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) heeft op haar persoonlijke Instagramaccount N-VA vergeleken met nazi’s. “Ze proberen een afleiding te bedenken om een deel van de geschiedenis te camoufleren”, schreef ze bij een foto van in de Tweede Wereldoorlog. Bij N-VA zijn ze woest en zien ze alleen maar meer reden voor het ontslag van Schlitz.

De ecologiste staat al een week in het oog van de storm. Uit documenten die in de Franstalige media uitlekten blijkt dat verenigingen die subsidies kregen van het kabinet ook de vraag kregen om het persoonlijke logo van Schlitz mee op te nemen. Dat op zich is al onkies, maar het is helemaal lastig omdat Schlitz in het parlement ontkende in het parlement dat die logo’s op haar vraag werden opgenomen. Ze heeft de Kamer voorgelogen, dus moet ze vertrekken, vindt N-VA. De meerderheidspartijen moeten zich deze week beraden over het lot van Schlitz.

Komt daar nu nog een kleine mediarel bij door de posts van een persoonlijke medewerker. De plaatjes mogen dan wel van op een afgeschermd account gepost, ze liggen op de straatstenen. Het is al niet meer de eerste keer dat Franstalige ecologisten nazi-vergelijkingen plakt op N-VA. Voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) werd ook al eens op een photoshop getrakteerd door Jong Ecolo. “Verdedigt u haar nog altijd, Alexander De Croo”, vraagt federaal fractieleider Peter De Roover (N-VA) zich luidop af op Twitter. En ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez stuurt kritiek tegen Schlitz de wereld in.

Voorlopig reageerde haar kabinet nog niet. (agy)