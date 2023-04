Marc Brys baalt na nipt gemiste play-offs met OHL: “Dan smaakt een zoete overwinning al snel zuur”

OH Leuven heeft het seizoen in stijl afgerond met een negen op negen. En toch maakt dat er nog geen geslaagd jaar van, want de vooropgestelde top acht is niet bereikt. “Ik denk in alle eerlijkheid dat wij die play-offs verdiend hadden”, zegt Marc Brys. Ondertussen is er ook goed nieuws, want de kans neemt toe dat spits Nathan Opoku nog een seizoentje extra in Leuven blijft.

Het was afgelopen zondag tegen Standard de honderdste competitiewedstrijd van Marc Brys als trainer van OH Leuven. In zekere zin werd het wel een feestelijke avond, want hij kreeg als cadeau goed voetbal, een mooie overwinning en een bijzonder goede sfeer in het King Power @ Den Dreefstadion. “We hadden veel controle en wat dit seizoen niet lukte, ging nu wel: op de juiste momenten scoren”, zag jubilaris Brys.

En toch werd het geen volwaardige feestavond. We zagen na afloop weinig breedlachende gezichten bij spelers of trainer. Dat had natuurlijk alles te maken met het mislopen van de Europe play-offs. “Een overwinning smaakt altijd zoet, maar als je met lege handen achterblijft, proeft de vreugde toch al snel zuur”, zegt Brys daarover.

Op een bepaald moment leek alles even de juiste kant op te gaan en was er nog slechts één Genks doelpunt nodig om OHL in de top acht te krijgen. “We werden op de hoogte gehouden van de scores op de andere velden en begonnen erin te geloven”, aldus de OHL-coach. “Ik denk in alle eerlijkheid dat we die play-offs verdiend hadden. Kijk bijvoorbeeld naar de wedstrijd in Eupen waar we met negen zieken aantraden en twee keer een voorsprong weggaven. Of aan de domme penaltyfout (van Malinov, red.) die ons in de thuiswedstrijd tegen Eupen twee punten kostte. Samen zijn dat vijf punten. Ik denk dat iedereen kan tellen.”

De Leuvenaars eindigen uiteindelijk tiende, op twee punten van de play-offs. “Jammerlijk”, luidt de eindconclusie van Brys. Sta ons toch toe om op te merken dat Cercle Brugge, dat uiteindelijk de achtste plaats bemachtigde, over het hele seizoen echt wel beter was dan OHL.

De Leuvenaars moeten zich nu, net als de voorbije twee seizoenen, met bezigheidstherapie inlaten. Het volgende seizoen begint pas op 28 juli, nog meer dan drie maanden. “Dat wordt lekker doelloos trainen”, aldus een ietwat cynische Brys. “De spelers denken dat we nog zes weken doortrainen, dus laat ze nog waar even in de waan, maar het zullen er twee of drie worden.”

Verder met Opoku

De komende weken kunnen alvast worden aangewend om de kern voor volgend seizoen samen te stellen. Na zijn prachtige doelpunt van zondag luidt de vraag nog iets luider of Nathan Opoku, die gehuurd wordt van Leicester, nog een jaartje langer blijft. En dat begint er goed uit te zien. Niet alleen omdat hij drie doelpunten maakte én goed voetbalt – beter dan spitsbroeder Mario Gonzalez –, maar ook om enkele andere redenen. Zo kan hij werkvergunningsgewijs nog niet naar Engeland, wat de kansen van OHL vergroot om hem te houden. Bovendien is Brys, die een paar weken geleden nog twijfel uitsprak, ondertussen zeker dat hij verder wil werken met de Ghanees.

“Ik voel me belangrijk hier”, zegt Opoku zelf. “Tot nu toe was ik nooit beter dan nu, maar ik blijf bijleren en kan nog beter.” Nieuws over een eventueel verlengd verblijf heeft hij nog niet. “Leicester beslist over mijn toekomst, maar ik zou het zeker niet erg vinden om te blijven. Ik voel me hier goed. De beslissing zal de komende dagen of ten laatste weken genomen worden”, besluit Opoku.