Barcelona heeft financieringsplan voor renovatie van Camp Nou rond ter waarde van 1,45 miljard euro

Het bestuur van Barcelona vond in totaal twintig investeerders die geld injecteren in het project dat de naam Espai Barça kreeg. Dat omvat de renovatie van Camp Nou en nog andere infrastructuur die in handen is van Barcelona.

Eind december 2021 hadden de vele duizenden Socio’s van Barça in een stemming met een ruime meerderheid al groen licht gegeven voor het project. Dat voorziet onder meer 900 miljoen euro voor de renovatie van Camp Nou, 420 miljoen euro voor de Palau Blaugrana die wordt gebruikt voor basket en handbal, en 20 miljoen euro voor het Johan Cruyff stadion, waar de B-ploeg en de vrouwen spelen.

De club hoopt alle werkzaamheden af te ronden tegen juni 2026. Barcelona zal zijn thuiswedstrijden volgend seizoen in het Lluís-Companys stadion spelen, het olympisch stadion op de heuvel van Montjuïc. In het 2024-2025 wil men terugkeren naar Camp Nou, met een verminderde capaciteit voor het publiek.