AA Gent werkt al aan de toekomst: Buffalo’s willen verder met Sven Kums, niet met Vadis Odjidja

Het bestuur van AA Gent is altijd duidelijk geweest: pas als er zekerheid zou zijn over Europees voetbal volgend seizoen, zou er ook duidelijkheid komen over de spelers wier contract afloopt. Helaas, AA Gent zal wellicht pas begin juni zekerheid hebben over een Conference League-ticket. Toch wordt er achter de schermen wél al gewerkt aan contractverlengingen. Tenminste, toch die van Sven Kums. De 35-jarige middenvelder is de oudste speler in de selectie, maar hij speelt een prima seizoen. Bovendien is hij een prof die, mede dankzij zijn levensstijl, gespaard blijft van blessures. Er kan bijna altijd op hem worden gerekend. Daarom heeft het bestuur al te kennen gegeven met hem verder te willen.

Wegens zijn leeftijd ligt er een contract van slechts een extra seizoen op tafel, maar wat Gent momenteel biedt, is voor Kums nog onvoldoende. De Gentse vicekapitein heeft natuurlijk een van de grotere salarissen, wat de onderhandelingen bemoeilijkt. Gent kan en wil geen twee jaar bieden. Eén seizoen plus optie is voor Gent financieel ook link. Wanneer een club zo’n optie licht, is het volgens de huidige arbeidsbepalingen verplicht het loon met minstens vijftien procent te verhogen.

Verrassend is het nauwelijks, veelzeggend is het wel: met Vadis Odjidja lopen die onderhandelingen niet. Zijn loon is geen spek meer voor de Gentse bek. Zijn prestaties afgelopen seizoen verantwoorden een langer verblijf bovendien niet meer. Voetbaltechnisch wel, maar fysiek niet. Vooral zijn afgebotte explosiviteit speelt hem te veel parten in het voetbal dat Hein Vanhaezebrouck propageert. Dat bleek zondag tegen KV Oostende weer. Behoudens een verrijzenis in de Europe Play-offs én een extra zak geld die uit de lucht komt gevallen, neemt AA Gent in juni dus afscheid van zijn aanvoerder.

Depoitre maandenlang out

Ook met Bruno Godeau (30), eveneens einde contract, wordt niet meer over een nieuw contract gepraat, net als Sulayman Marreh (27). Aanvaller Darko Lemajic (29) maakt wél nog kans op een nieuwe verbintenis. Er werd aan gedacht om hem te houden en Laurent Depoitre (34) misschien van de hand te doen. Lemajic sukkelde dit seizoen met blessures, maar hij is geen dure vogel. Depoitre kost meer en heeft geen geweldig seizoen achter de rug. Hij ligt echter nog tot 2024 onder contract.

Of verandert dat door de blessure van Depoitre? De 34-jarige spits scheurde zondagavond tegen Oostende zijn achillespees. Hij werd al niet gespaard door blessures de voorbije jaren en staat nu voor een maandenlange revalidatie. Zijn herstel kan tot negen maanden duren, waardoor het maar de vraag is welke invloed dit heeft op zijn carrière.