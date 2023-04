Impasse aan de kust: faillissement dreigt nog altijd voor degradant KV Oostende

Het gedegradeerde KV Oostende zit in een impasse. De proflicentie mag dan wel binnen zijn, de bakker, de brouwer en vele anderen zijn nog altijd niet betaald. Ondertussen hullen de Amerikaanse eigenaars zich in stilte, hebben ze geen plan voor 1B en willen ze vooral zo veel mogelijk geld recupereren via een verkoop van KVO. Daarom weigerde de kustclub onlangs om de hotelkosten van baas Paul Conway te betalen. Elke schuldeiser kan in theorie het faillissement aanvragen.