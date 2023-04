“Situatie mogelijk nog gevaarlijker dan tijdens Koude Oorlog”: boodschap van Russische minister Lavrov tijdens VN-Veiligheidsraad valt niet in goede aarde

Rusland, dat begin vorig jaar Oekraïne binnenviel - wat door zowat de hele wereld met klem werd veroordeeld _ zit tot verbijstering van velen een maand lang de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) voor.

Buitenlandminister Sergej Lavrov zette meteen de toon van wat er de komende dagen en weken te verwachten valt van dat voorzitterschap. Onder meer door te verklaren dat “we in een situatie zitten, die mogelijk nog gevaarlijker is dan tijdens de Koude Oorlog.” Hij hekelde in dat verband het grote wantrouwen van het Westen tegenover Rusland.

Russische voorzitterschap

Reacties bleven niet uit. De Amerikaanse VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield noemde Lavrov een “hypocriete gesprekspartner” en meerdere VN-leden veroordeelden nogmaals de Russische inval in Oekraïne.

Het Russische voorzitterschap zal ongetwijfeld nog vaker opzien baren. Maandagmiddag bijvoorbeeld werden de 15 leden van de VN-Veiligheidsraad samen geroepen voor een vergadering over de beginselen van het VN-handvest, onder meer het bewaren van de internationale vrede. Wiens idee? Dat van de voorzitter: de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. “Door dit debat te organiseren, probeert Rusland zich voor te doen als verdediger van de beginselen van de Verenigde Naties. Maar niets is minder waar. Hoe cynisch kan het in godsnaam worden?”, klonk het bij Olof Skoog, de vertegenwoordiger van de 27 EU-landen in de VN-Veiligheidsraad.

Maar ook Lavrov had zijn omzwachteld, diplomatiek taalgebruik thuisgelaten. “Laten we de zaken bij naam noemen”, repliceerde hij op de kritiek aan het adres van Rusland: “Niemand heeft de Westerse ‘minderheid’ toegestaan namens de hele mensheid te spreken”, aldus de Russische minister. “We zitten in een situatie die mogelijk nog gevaarlijk is dan tijdens de Koude Oorlog”, waarschuwde hij. Volgens Lavrow wordt “de situatie nog verergerd door een gebrek aan vertrouwen in internationale samenwerking”, wierp hij de andere leden van de VN-Veiligheidsraad ook voor de voeten.

“Spanningen”

Bij aanvang van de zitting had Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN, er nochtans nog eens op gewezen dat Rusland verantwoordelijk was voor het massale leed van de Oekraïners en voor het verergeren van de wereldwijde economische crisis die tijdens de coronapandemie was ontstaan.

Gutteres: “De spanningen tussen de verschillende machtsblokken zijn nog nooit in de geschiedenis zo hoog geweest. Wat betekent dat het risico op een groot conflict erg realistisch is, bijvoorbeeld door een reeks tegenslagen of zelfs gewoon maar een misrekening.”