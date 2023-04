Staking op luchthaven Berlijn van start gegaan

Op de luchthaven Berlijn-Brandenburg is een staking van het beveiligingspersoneel begonnen. De werknemers zijn ontevreden over hun arbeidsomstandigheden.

“De staking is begonnen zoals gepland”, klinkt het bij vakbond Verdi, die had opgeroepen tot de staking. Sinds 3.30 uur staken verschillende werknemers actief in de luchtvaartbeveiliging, passagierscontrole en goederencontrole.

Met de staking wil de vakbond de druk opvoeren op de werkgevers, met wie zij onderhandelt over toeslagen voor nacht- en weekenddiensten. Ook toeslagen voor het werken op feestdagen en overuren komen aan bod. De gesprekken gaan eind april weer verder.

Als gevolg van de staking zullen maandag geen passagiersvluchten kunnen opstijgen op Flughafen Berlin-Brandenbrug. Ook een deel van de geplande landingen wordt geannuleerd.

Donderdag en vrijdag waren er gelijkaardige stakingen van de invloedrijke vakbond in de luchthavens van Düsseldorf, Hamburg en Keulen/Bonn. Vrijdag was dat ook het geval in Stuttgart en Karlsruhe/Baden-Baden.