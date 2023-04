Poolse Defensieminister streeft naar “sterkste leger van Europa”

Błaszczak deed die uitspraak zondag op een campagne-evenement in de stad Wolomin, net buiten Warschau, waar zijn partij Recht en Rechtvaardigheid de verkiezingscampagne van dit najaar aftrapte. De minister, die ook vicepremier is, zei dat die militaire macht er alleen komt als zijn partij aan de macht blijft.

“Als de kiezers, als het volk, ons nog een termijn geeft, dan kunnen we elkaar hier in Wołomin over twee jaar weer ontmoeten en kan ik u laten zien dat het Poolse leger het sterkste landleger in Europa zal zijn”, klonk het.

De door Recht en Rechtvaardigheid geleide regering in Warschau is een van de trouwste politieke en militaire supporters van Oekraïne. Het NAVO-lid voorziet zijn buurland niet alleen van tanks, gevechtsvliegtuigen en grote hoeveelheden ander wapentuig, maar breidt ook zijn eigen leger krachtig uit en verhoogt de defensie-uitgaven.