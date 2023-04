Kremlin ontkent nu ook officieel dat Poetin dubbelganger inschakelt: “Wij die met hem samenwerken, kunnen amper volgen”

“Je hebt wellicht gehoord dat Poetin verschillende dubbelgangers zou hebben die in zijn plaats werken terwijl hij in een bunker zit. Dit is opnieuw een leugen”, zo verklaarde Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov tijdens een onderwijsevenement in Moskou. “Hij was en is mega-actief. Wij die met hem samenwerken, kunnen amper volgen.”

Toen er berichten kwamen dat Poetin naar Oekraïne was gereisd om de door Rusland bezette gebeiden te bezoeken, verklaarde de secretaris van de Oekraïense Nationale Veiligheidsraad, Oleksej Danilov, dat het “niet de echte Poetin” was. Bewijzen over een dubbelganger zijn er echter niet.