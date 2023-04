Voortaan altijd A-, B- of C-attest na eerste middelbaar

Aan het einde van dit schooljaar zullen alle leerlingen van het eerste middelbaar in de A-stroom een A-, B-, of C-attest krijgen. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beslist.

Nog niet alle middelbare scholen in Vlaanderen gaven hun eerstejaarsleerlingen een oriënteringsattest, dat zegt of de leerling geslaagd is (A-attest), van studierichting moet veranderen (B-attest), of moet zittenblijven (C-attest). Sommige scholen redeneerden dat het na het eerste jaar te vroeg is om al een attest te geven.

Aan die graadevaluatie, die de indruk gaf dat scholieren sowieso naar het tweede jaar konden overgaan, komt nu dus een einde. Alle leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs in de A-stroom - dus die op het einde van de basisschool hun getuigschrift behaalden - zullen meteen na het eerste middelbaar een volwaardige evaluatie krijgen.

“De overstap van de lagere school naar het secundair onderwijs vergt een serieuze aanpassing, net zoals de overstap van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs een serieuze aanpassing vergt. In de beide gevallen kan je niet zomaar een jaar verspillen”, verklaart Weyts. “We mogen jongeren niet nodeloos laten aanmodderen. Goede begeleiding en tijdig studieadvies kunnen veel frustratie en verdriet voorkomen.”

In een reactie wijst de Onderwijsvereniging van steden en gemeenten (OVSG) erop dat elke school haar evaluatiebeleid voert. “Om de drempel van het lager onderwijs naar het secundair onderwijs te verlagen, is het een goede zaak om pas te sanctioneren na het tweede jaar van de eerste graad. Zo kunnen we leerlingen zo goed mogelijk oriënteren en hen alle kansen geven op een succesvolle schoolloopbaan”, verklaart algemeen directeur Walentina Cools. “Een bijkomend element is dat de eindtermen per graad worden geformuleerd. Logisch dus dat sanctionering pas op het einde van de graad gebeurt.”

Katholiek Onderwijs Vlaanderen laat dan weer weten dat graadevaluatie bij haar scholen al een minder courante praktijk was.