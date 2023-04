Ontploffing van Starship verspreidde fijn stof over grotere afstand dan verwacht: “Hele stad bedolven onder dikke laag zand en stof”

Na de explosie van Starship proberen wetenschappers en bewoners in de Amerikaanse staat Texas de impact te bepalen op hun lokale gemeenschappen, hun gezondheid, en op bedreigde diersoorten. Volgens de Amerikaanse zender CNBC is hun voornaamste bezorgdheid de grote hoeveelheid fijn stof, die door de lancering veel verder is verspreid dan aanvankelijk werd verwacht.