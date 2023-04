Cachbach over degradatie Seraing: “Ik heb spelers zien huilen in de vestiaire”

Niet alleen KV Oostende en Zulte Waregem, maar ook Seraing is gedegradeerd uit eerste klasse. We blikken in drie vragen terug met middenvelder Mathieu Cachbach (21): “Het is geen straf om met Seraing in tweede te gaan voetballen.”

Hoe hard kwam de klap aan?

Mathieu Cachbach: “Ik vond dat we nog goed aan het seizoen begonnen waren, met onder meer een overwinning in de derby tegen Standard, maar al te vaak hebben we onnodig punten laten liggen. Ik vond nochtans dat we de nodige kwaliteiten hadden om ons te redden. Naarmate het seizoen vorderde, werd steeds duidelijker dat het een moeilijke opdracht zou worden, zeker omdat er drie zakkers waren en wij een klein budget hadden. Ook al zie je het aankomen, toch blijft het pijnlijk eenmaal het doek valt: ik heb spelers zien huilen in de vestiaire. Het zegt alles over onze betrokkenheid.”

Kun je ook uit een rampseizoen iets positiefs halen?

“Zeker. Voor mezelf was het mijn eerste volledige seizoen als prof. Ik heb ervaring opgedaan en heb veel geleerd. Ik ben zeker dat me dat later van pas zou komen. Mentaal ben ik sterker dan ooit. We hebben miserie gekend, maar dat kan ook leerrijk zijn.”

Je was één van de sterkhouders bij Seraing. Heb je al zicht op je toekomst?

“Ik weet niet of er belangstelling is, dat moet je aan mijn makelaars vragen (Mélissa Onana, red.). Het zou zeker geen straf zijn om nog een seizoen bij Seraing te voetballen in tweede klasse. Ik heb veel aan de club te danken. Ik zal er wel alles aan doen om fit te blijven, ook nadat we op 12 mei gestopt zijn met trainen. Stiekem hoop ik erbij te zijn op het EK voor beloften, dat is een doelstelling voor mij. Ik maakte nog nooit deel uit van de selectie, maar denk wel een meerwaarde te kunnen bieden. Ben ik er niet bij, dan gaat de focus naar het volgende seizoen, al dan niet met Seraing.”