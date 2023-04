Koning Filip en koningin Mathilde wonen kroning van Britse koning Charles bij

Koning Filip en koningin Mathilde zullen op 6 mei in Londen aanwezig zijn bij de kroning van de Britse koning Charles III. Kroonprinses Elisabeth zal de avond voordien deelnemen aan de receptie in Buckingham Palace. Dat bevestigt het paleis.

De kroning van Charles vindt plaats op zaterdag 6 mei, acht maanden na het overlijden van zijn moeder en voorganger Elizabeth II. De ceremonie gaat door in Westminster Abbey in Londen, en zal voorgegaan worden door de aartsbisschop van Canterbury Justin Welby.

Na de ceremonie zullen Charles en zijn echtgenote Camilla, samen met de andere leden van de Britse koninklijke familie, tijdens de ‘kroningsprocessie’ terugkeren naar Buckingham Palace, waarna ze de bevolking zullen groeten vanop het balkon.

Eerder was al bekend dat de Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar Londen zullen afzakken voor de kroning. Prinses Beatrix en prinses Amalia zullen dan weer vrijdagavond aanwezig zijn op de receptie, net als onze prinses Elisabeth. Andere gekroonde hoofden die hun aanwezigheid bevestigd hebben, zijn de Deense kroonprins Frederik en kroonprinses Mary, en de Japanse kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko.

Festiviteiten

Daags na de kroning staat in Windsor een groots concert op de planning, met optredens van onder meer Take That, Lionel Richie, en Katy Perry. Dat concert zal live uitgezonden worden op de BBC. Daarnaast zal ook een ‘kroningskoor’ optreden met zangers uit vluchtelingenkoren, van de gezondheidsdienst, en LGBTQ+-groepen. ‘s Nachts zullen iconische plaatsen in het Verenigd Koninkrijk verlicht worden.

Zondag vinden in ook Londen verschillende andere evenementen plaats, zoals een kroningslunch. Overal in het land zijn straatfeesten en theekransjes gepland, en wordt verwacht dat mensen bijeenkomen in clubs, parken of buurten.