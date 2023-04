Vakbondsprotest lijkt uit te doven: nog maar drie Delhaize-winkels dicht, twee na vandalisme

Het vakbondsprotest bij Delhaize lijkt stilaan toch uit te doven. Dat protest begon op 7 maart, toen de keten aankondigde de 128 eigen supermarkten te willen verzelfstandigen. Dagelijks hielden uit protest tientallen winkels de deuren dicht.

Maar dinsdag zijn dat er dus nog drie van de 128: een in Antwerpen, een in Bergen, en een in Brussel (Elsene-Flagey). Delhaize besliste zelf om die laatste twee winkels enkele dagen gesloten te houden, wegens “feiten van vandalisme waardoor de veiligheid van de werknemers en klanten niet kan worden gegarandeerd”, klinkt het.

Meer details wil het bedrijf niet kwijt. “Maar een grens is overschreden.” Enkele werknemers zouden ook een klacht hebben ingediend. Het personeel van die twee winkels dat wil werken, wordt naar andere filialen gestuurd. Wie niet wil werken, kan staken of verlof nemen.