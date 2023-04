Meer dan honderd arrestaties bij grootschalige antiterrorismeoperatie in Turkije

Bij een antiterrorismeoperatie in Turkije zijn dinsdag minstens 110 mensen opgepakt. Dat meldt het Franse persagentschap AFP, op basis van een politiebron. De operatie was gericht op de Koerdische Arbeiderspartij PKK.

De operatie vond plaats in 21 provincies in het land, waaronder Diyarbakir – een provincie waar vooral Koerden wonen. Volgens de ngo MLSA zijn huiszoekingen uitgevoerd in de woningen van verschillende mensen, onder wie journalisten en advocaten. Volgens de balie in Diyarbakir werden daar zeker een twintigtal advocaten, vijf journalisten, een politicus, en drie acteurs opgepakt.

De arrestaties vonden plaats op een gevoelig moment, met de presidents- en parlementsverkiezingen op 14 mei in aantocht. Die zullen beslissend zijn voor het behoud van de macht van huidig president Recep Tayyip Erdogan.