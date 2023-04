Verdachte van poging tot carjacking op Antwerp-coach Mark van Bommel verraden door tracker onder zijn Porsche

Van Bommel reed in de nacht van 24 op 25 oktober 2022 de ondergrondse garage aan de Entrepotplaats in Antwerpen binnen. Beneden werd hij benaderd door een man met een zaklamp en een vuurwapen. De voetbalcoach zetten zijn Porsche Panamera in achteruit en reed snel de parking uit. Hij riep luidkeels om hulp, waarop de dader te voet wegvluchtte.

De politie nam de wagen van Van Bommel in beslag voor onderzoek en trof onder de grill een tracker aan. Via het account dat aan de tracker gekoppeld was, kwamen de speurders bij een Somalische man van 25 uit die in het asielcentrum van Kapellen verblijft.

De verdachte ontkende iedere betrokkenheid en beweerde bovendien nog maar 17 jaar te zijn. Uit een botscan bleek echter dat hij meerderjarig is. De man wordt vervolgd voor poging tot afpersing met geweld, gewapenderhand en bij nacht.