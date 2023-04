Ze lokte hem met seks en sloeg hem dan neer met zware betonklinker: zeven jaar cel voor moordpoging op ex-vriendje

Leuven/Huldenberg

Saskia S. (24) uit Huldenberg kijkt op haar jonge leeftijd al aan tegen zeven jaar in de cel. De rechtbank verklaarde haar dinsdagochtend schuldig aan een moordpoging op haar ex-vriend. Ze lokte de jongeman naar een Leuvens park onder het mom van een seksafspraakje. De jongen kreeg een blinddoek op, waarna hij een betonklinker tegen het hoofd kreeg. “Uw moordpoging was tot in de puntjes voorbereid”, zei de procureur. “Waar is uw schuldinzicht?”