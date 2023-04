Iconisch Brussels café Monk moet deuren sluiten: “Enorm teleurgesteld”

Volgens Filip Jans is HLS – bekend als de Belgische invoerder van het Deense bier Carlsberg – van plan om een grondige renovatie uit te voeren van het geklasseerde pand, gelegen in de Sint-Katelijnewijk. Monk is een erg gekend café in de hoofdstad, met typische muren die versierd zijn met houten lambrisering en spiegels.

“Ik ben enorm teleurgesteld”, aldus Jans in een persbericht. “Van de ene op de andere dag verliezen 27 mensen hun baan, terwijl Monk een bloeiend en financieel gezond bedrijf is. De brouwerijcontracten wurgen de horeca-exploitanten, hebben geen wettelijke basis, en moeten dringend herijkt worden volgens de geldende handelswetgeving.”

Jans is dan ook behoorlijk boos op dergelijke contracten, die een uitbater vaak overleveren aan de genade van de brouwerijgroep die eigenaar is van de zaak. Ondanks bepaalde versoepelingen die de afgelopen jaren zijn aangekondigd, en de oprichting van een bemiddelingscommissie die bedoeld is om eventuele geschillen over drankleveringscontracten te beslechten, lijkt het klimaat nog steeds gespannen.

“De onrechtmatige contracten die brouwers en handelaars enerzijds en exploitanten van horecazaken anderzijds binden, en die de verplichting bevatten om dranken af ​​te nemen van de eigenaar van het pand, situeren zich in een grijze juridische zone”, aldus Jans, die samenwerkt met de vereniging Libertap om misbruik tegen te gaan.

De Monk moet uiterlijk op 17 mei de deuren sluiten. De uitbater is van plan om op zaterdag 13 mei een feest te organiseren ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan ​​van zijn zaak. Jans nam de zaak destijds over na een faillissement.