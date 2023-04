België blijft wereldkampioen belasting op arbeid

Het overheidsbeslag op arbeid is nergens zo groot als in België. Dat blijkt opnieuw uit een ranking van de OESO, de organisatie voor industrielanden. De belastingdruk in ons land nam het voorbije jaar ook toe, voor het tweede jaar op rij.

Voor een alleenstaande zonder kinderen met een doorsnee loon bedroeg de belastingdruk in België in 2022 maar liefst 53 procent. In 2021 bedroeg die belastingdruk 52,6 procent. België is het enige industrieland waar meer dan de helft van het brutoloon wordt afgeroomd. Op de tweede en derde plaats staan Duitsland (47,8 procent) en Frankrijk (47 procent). De belastingdruk voor een alleenstaande zonder kinderen in Nederland bedraagt slechts 35,5 procent, iets meer dan het OESO-gemiddelde van 34,6 procent.

Alleenstaanden zonder kinderen worden in ons land ook een pak meer belast dan een eenverdienersgezin met twee kinderen. Voor die laatste, met een doorsnee loon, bedraagt de belastingdruk in België 37,8 procent, tegen een OESO-gemiddelde van 25,6 procent. Het verschil met een alleenstaande bedraagt maar liefst 15,2 procentpunt.

Tweeverdieners met kinderen zien 45,5 procent van hun loon wegbelast, het hoogste percentage van alle OESO-landen. Op de tweede en derde plaats staan Duitsland (40,8 procent) en Frankrijk (40,7 procent). Het OESO-gemiddelde bedraagt hier 29,4 procent.

De OESO maakt al meer dan twintig jaar een ranking van de zogenaamde belastingwig: het verschil tussen wat een werknemer kost aan een werkgever en wat de werknemer netto overhoudt. Het verschil keert in de vorm van werkgevers- en werknemersbijdragen en inkomstenbelasting terug naar de staat. De OESO meet dus de belasting op arbeid. België staat al jaren bovenaan de ranking. De belastingdruk is in 2022 nog gestegen, voor het tweede jaar op rij.