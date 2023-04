Belgische Albert Heijn-winkels ondervinden amper hinder van staking in Nederland

Klanten in ons land gaan weinig merken van de vakbondsactie bij de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland. “De impact is zeer gering”‘, klinkt het.

Het personeel van distributiecentra van Albert Heijn in Nederland staakt voor meer loon. In Nederland - waar Albert Heijn marktleider is - begint dat voor lege rekken in de winkels te zorgen.

In België zal de klant dinsdag “zo goed als niks” merken van de staking in de Nederlandse distributiecentra, aldus een woordvoerster. “De impact is zeer gering, nog kleiner dan maandag”. Dat komt omdat Belgische winkels beleverd worden vanuit een groot aantal distributiecentra in Nederland, klinkt het.

Albert Heijn heeft meer dan 70 supermarkten in Vlaanderen.