Directeurs basisonderwijs vragen om taaltest niet meer bij alle leerlingen te moeten afnemen: “Het is duur én tijdsverlies”

De directeurs uit het basisonderwijs vragen aan minister Ben Weyts (N-VA) om de taalscreening in de derde kleuterklas niet langer bij alle leerlingen af te nemen. “We moeten daar nu te veel tijd in stoppen”, zegt directeursvereniging NODB.

De Koala-test. Zo heet de toets die alle vijfjarigen sinds 2021 verplicht moeten afleggen in de derde kleuterklas. De test meet het taalniveau van de kleutertjes en is dus bedoeld om taalachterstand op te sporen. Uit de laatste afname eind vorig jaar bleek dat 14 procent van de kinderen extra taalondersteuning nodig had om vlot naar het eerste leerjaar over te stappen.

De directeurs van het basisonderwijs, over de koepels heen verenigd in het Netoverschrijdend Overlegplatform Directeursorganisaties Basisonderwijs (NODB), hebben dinsdagmiddag een brief gestuurd naar onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) en het Vlaams Parlement met de dringende vraag om aanpassingen door te voeren.

Zo vinden de directeurs het ongehoord dat het hen geld kost om de test af te nemen. “In tijden van verhoogde (energie)kosten zijn die moeilijk te dragen”, klinkt het. Voor scholen die de test digitaal afnemen, lopen de kosten op tot 5,99 euro per kind. “Een abnormaal hoge kost”, schrijven de directeurs.

Manuren verloren

Wie toch voor papier kiest, ziet veel manuren verloren gaan aan de afname. De directeurs geven het voorbeeld van een basisschool met 140 5-jarige kleuters. “Voor die school waren er gedurende één maand vier voltijdse leraren nodig voor de afname, analyse en opmaak van taalactieplannen. Veel liever zou de school deze leraren inzitten voor taalactiviteiten.”

Om alles efficiënter te laten verlopen, stellen de directeurs voor om de test niet langer bij álle leerlingen af te nemen. “Kleuterleidsters staan dagelijks bij hun kinderen”, zegt Lieven Verkest, woordvoerder van NODB. “Zij weten uit de praktijk en hun leerlingvolgsystemen heel goed wie taalzwak is en wie niet. Enkel kleuters die taalzwak zijn of bij wie een vermoeden is dat er iets schort, zouden de test moeten afleggen. In bepaalde regio’s scoren de kleuters allemaal goed op de test. Dan is het niet logisch dat we daar zoveel tijd in stoppen.”

