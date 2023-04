Rusland zet nieuw type tank voor het eerst in in Oekraïne

Rusland heeft haar nieuwe T-14 Armata-gevechtstanks in gebruik genomen in Oekraïne. Dat meldt het Russische staatspersagentschap Ria Novosti.

Het Kremlin heeft 2.300 dergelijke tanks besteld, waarvan de eerste nu dus in gebruik zijn genomen in Oekraïne. Ze worden voorlopig enkel gebruikt om Oekraïense posities onder vuur te nemen, maar “hebben voorlopig nog niet deelgenomen aan directe aanvallende operaties”, aldus Ria Novosti. Het is niet duidelijk hoeveel van deze tanks er momenteel in gebruik zijn, volgens experts gaat het hooguit om enkele tientallen.

De T-14 heeft een onbemande geschutstoren, die elektronisch bestuurd wordt door de bemanning die zich bevindt in een geïsoleerd gepantserd compartiment vooraan de tank. De Britse inlichtingendiensten schreven in januari dat de inzet van de tanks “een risicovolle beslissing voor Rusland, die voornamelijk genomen zou worden uit propaganda-overwegingen.”

© EPA-EFE