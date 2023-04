“Ze heeft al vier keer gelogen”: positie van Sarah Schlitz is nu wel heel erg wankel

Het politieke lot van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) hangt sinds vorige week aan een zijden draadje. Aanleiding is de klacht dat haar persoonlijke logo voorkomt in een project dat ze heeft gefinancierd – wat onwettig is omdat het ruikt naar politieke campagne. Maar nog meer ligt ze onder vuur omdat ze daarover in het parlement heeft gelogen. Schlitz zei in de parlementaire controlecommissie dat ze over dat logo geen instructie had gegeven, terwijl het achteraf wel zo in de subsidiegids bleek te staan.

LEES OOK. Kamer buigt zich over heikele kwestie: persoonlijke logo’s als verdoken campagnemiddel

Volgens N-VA-Kamerlid Sander Loones blijkt nu dat Schlitz over nog een ander punt heeft gelogen. In de controlecommissie zei ze ook dat er 38 projecten zijn gefinancierd door de dienst Gelijke Kansen (haar administratie) en ze voegde eraan toe: “Enkel het logo van de dienst Gelijke Kansen werd hiervoor gebruikt.” Maar bij minstens één project staat wel degelijk opnieuw haar persoonlijke logo.

Lgbtqia+

Welke projecten die 38 precies zijn, wil het kabinet-Schlitz zelf niet vrijgeven. Maar in het Staatsblad staan er effectief 38 projecten die de staatssecretaris sinds haar aantreden een toelage heeft gegeven. Heel veel daarvan gaan over ondersteuning van de Lgbtqia+-gemeenschap, andere over de strijd tegen racisme en discriminatie.

Nazicht op de websites en sociale media van die organisaties leert dat veel van die projecten geen enkele melding maken van de subsidiërende overheid – toch zeker niet heel zichtbaar. Andere projecten vermelden de administratie, de dienst Gelijke Kansen, zoals het ook in de (aangepaste) subsidiegids voorgeschreven staat. Eén project, Cyfosade van de vzw Bamko Cran, vermeldt ook de naam van de staatssecretaris, maar niet het logo. En dan is er nog één project dat, in tegenstelling tot wat Schlitz in het parlement zei, ook haar persoonlijke logo bevat.

Het gaat om EMWA, een tijdelijk opvanghuis voor lgbtqia+ jongeren op de vlucht voor hun “homofobe of transfobe” ouders. Volgens het Staatsblad heeft de organisatie Arc-en-ciel Wallonie daarvoor in 2021 van Schlitz een subsidie van 330.000 euro gekregen, als ondersteuning om tien plaatsen te creëren. In ruil krijgt de staatssecretaris op de website een vermelding bij de sponsorende overheden. Haar persoonlijke logo prijkt naast de algemene logo’s van het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap.

“Opnieuw een leugen”

Volgens N-VA-Kamerlid Sander Loones, die vorige week al het ontslag van Schlitz vroeg, is dit “opnieuw een flagrante leugen”. Maar dat ontkent het kabinet-Schlitz. De woordvoerster laat weten dat dit project geen onderdeel uitmaakt van de 38 projecten waar de staatssecretaris in het parlement naar verwees. “Dat ging toen over de 38 projecten die via de projectoproepen Act against racism en Voor een lgbtqia+ friendly België zijn geselecteerd. Die hebben we intussen allemaal gecontacteerd met de vraag om het logo te verwijderen als ze het zouden gebruiken. Dit is daarentegen al een ouder project. Het is goed dat dit nu wordt gesignaleerd, we hebben vandaag contact opgenomen met de vraag om het logo te verwijderen.”

(lees verder onder de foto)

Het logo van staatssecretaris Sarah Schlitz (rechtsonder) bij een project dat ze heeft gefinancierd.

Van een leugen is volgens Schlitz zelf dus geen sprake. Maar daarmee neemt Loons geen genoegen. Volgens hem heeft de Ecolo-staatssecretaris hiermee al vier leugens in minder dan een week verteld. “Vorige week dinsdag was het zogezegd allemaal de schuld van haar administratie, dat is intussen aantoonbaar gelogen. Vorige week donderdag klonk het dat ze de controlecommissie transparant informeerde over de subsidiegids, ook gelogen. Daarna beweerde Schlitz dat ze enkel het beleid voortzette uit het verleden, weer gelogen. Zij heeft zelf de oude subsidieregels veranderd. En nu deze vierde leugen, het persoonlijke logo van Schlitz duikt overal op waar het niet mag staan.”

Wankel

Deze nieuwe aanval van Loones komt op een moment dat de positie van Schlitz als staatssecretaris uiterst wankel is. Na de vraag om haar ontslag vorige week hebben de meerderheidspartijen een motie opgesteld om Schlitz te steunen, maar de stemming vindt daarover pas donderdag plaats. Tot dan blijft haar toekomst onzeker. Ecolo en Groen steunen haar wel voluit, maar bij de andere partijen is er veel ongenoegen over haar aanpak.

LEES OOK.Meerderheid stemt pas donderdag over lot van staatssecretaris Schlitz nadat N-VA haar ontslag vroeg

Loones wil zich deze week in het parlement daarom tot premier Alexander De Croo (Open VLD) richten. “Na haar eerste uitschuiver kreeg staatssecretaris Schlitz nog de steun van de premier. Is dat vandaag nog altijd zo nadat er zeker drie nieuwe leugens blijken te zijn bijgekomen? De democratie beleeft zware dagen, het is tijd dat De Croo de ethiek herstelt: flagrant liegen in het parlement, dat doe je niet.”

LEES OOK. Schlitz gaat door het stof na post van medewerker: “Naziregime heeft niets te maken met parlementair werk Loones”