Chinese robotjeep op Mars raakt niet uit winterslaap door zand en stof

De Chinese robotjeep op Mars is vermoedelijk te dik bedekt door zand en stof, en geraakt daardoor niet meer uit zijn winterslaap. Dat bevestigt een Chinese wetenschapper.

De Zhurong zou zichzelf na vier maanden opnieuw moeten activeren, maar volgens Zhang Rongqiao, de hoofdontwikkelaar van het Chinese programma voor planeetverkenning, is de stroomproductie niet voldoende. “Gebaseerd op onze analyse is de meest waarschijnlijke mogelijkheid dat een onvoorspelbare ophoping van Marsstof heeft geleid tot een afname van zijn vermogen om elektriciteit te produceren, zodat het onvoldoende is om te ontwaken”, zei hij aan de Chinese staatszender CCTV.

Hoewel in december werd verwacht dat de Zhurong zou ontwaken, is er geen teken van leven. De rover zou zichzelf automatisch heractiveren eens het energieniveau meer dan 140 Watt bereikt werd, en de temperatuur van de batterij boven -15 graden Celsius zou stijgen.

De missie geldt desondanks al als een succes, omdat alle geplande projecten zijn uitgevoerd. De rover reed bijna 2 kilometer over het Marsoppervlak, en verzamelde veel wetenschappelijke bevindingen, vond sporen van vroegere waterafzettingen, en was al drie maanden langer in werking dan gepland.

De Marsjeep rolde op 22 mei 2021 van het landingsplatform op de rode planeet.