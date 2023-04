Joe Biden kondigt kandidatuur voor nieuwe ambtstermijn als Amerikaans president aan: “Laat ons het werk afmaken”

Joe Biden heeft officieel bekendgemaakt dat hij kandidaat is voor een tweede ambtstermijn als president van de Verenigde Staten, dag op dag vier jaar nadat hij in 2019 zijn kandidatuur bekendmaakte. “Laat ons het werk afmaken”, klinkt het in een campagnevideo waarin hij verwijst naar de dreiging van antidemocratische krachten in zijn land.

“Elke generatie kent een moment waarop ze de democratie moeten verdedigen”, klinkt het bij de videoboodschap op Twitter waarin Biden zijn kandidatuur aankondigt. “Ik ben van mening dat het onze is aangebroken. Daarom ben ik kandidaat om herverkozen te worden tot president van de Verenigde Staten. Sluit je aan. Laat ons de job afmaken.”

De campagnevideo toont beelden van de bestorming van het Capitool door aanhangers van toenmalig president Donald Trump, mogelijke tegenstanders zoals diezelfde Trump of Ron DeSantis, en de Republikeinse stokebrand Marjorie Taylor Greene. Die worden afgezet tegen de verwezenlijkingen van Biden in de afgelopen twee jaar – met beelden van bezoekjes aan fabrieken, of de benoeming van de eerste zwarte vrouwelijke rechter in het Hooggerechtshof.

“MAGA-extremisten staan klaar om belangrijke vrijheden aan te vallen”

“Persoonlijke vrijheid is fundamenteel voor wat wij zijn als Amerikanen. Dit is niet het moment om zelfvoldaan te zijn”, klinkt de stem van Biden. “In het hele land staan MAGA-extremisten (‘Make America Great Again’, de slogan van Trump, red.) in de rij om belangrijke vrijheden aan te vallen, of om de sociale zekerheid waar je je hele leven voor betaald hebt te ondermijnen. Ondertussen willen ze de belastingen voor de superrijken afschaffen, beslissen wat vrouwen met hun eigen lichaam mogen doen, boeken verbieden, en mensen opleggen van wie ze mogen houden, terwijl ze het mensen bovendien zo moeilijk mogelijk maken om te stemmen.”

“Het vraagstuk waarmee we allemaal geconfronteerd worden, is of we meer of minder vrijheid zullen hebben in de komende jaren”, gaat Biden verder. “Meer rechten, of minder. Ik ken Amerika, en ik weet dat we een goed en fatsoenlijk volk zijn. Ik weet dat we nog altijd een land zijn dat gelooft in eerlijkheid en respect, in elkaar behandelen met waardigheid.”

Tweede ambtstermijn

Biden (80) is de oudste president in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Op het einde van een eventuele tweede termijn zou hij 86 jaar oud zijn. De afgelopen maanden kwam het – mede door zijn gevorderde leeftijd – tot discussies binnen de Democratische partij of Biden wel de gepaste presidentskandidaat zou zijn. Ook zijn populariteit in de peilingen is de afgelopen maanden sterk afgenomen.