Real Madrid vanavond zonder Thibaut Courtois tegen Girona: Rode Duivel kampt met buikklachten

Real Madrid kan dinsdag op de 31e speeldag in La Liga in het duel uit bij middenmoter Girona geen beroep doen op Thibaut Courtois. De Rode Duivel kampt met buikklachten, zo bevestigde de Koninklijke dinsdagvoormiddag in een persmededeling.

Real Madrid kan vanavond geen beroep doen op Thibaut Courtois. De Rode Duivel kampt met buikklachten, zo bevestigde Real dinsdagvoormiddag in een persmededeling. Los Blancos nemen het vanavond op in en tegen Girona, de elfde in de stand. De dertigjarige doelman heeft gastro-enteritis opgelopen. Dat is een ontsteking aan de maag, dunne darm of dikke darm. Ook de Braziliaanse winger Rodrygo had maandag last van buikklachten, maar werd toch in de selectie opgenomen.

Door de afwezigheid van Courtois zal reservedoelman Andriy Lunin dinsdagavond in het Madrileense doel staan, Mario de Luis werd bij de selectie gehaald als reservedoelman. Voor de 24-jarige Lunin is het nog maar pas de negende wedstrijd in doel bij Real Madrid. De Oekraïner speelt al drie jaar bij de Madrilenen.

Courtois speelde dit seizoen al 39 wedstrijden voor de Koninklijke. In de Spaanse competitie lijkt het kalf verdronken voor Real. Barcelona telt elf punten meer met nog acht wedstrijden te gaan en lijkt op weg naar de titel. Vooral in de Champions League breken er belangrijke weken aan. Maandag werd dan ook al de vraag gesteld of het geen idee was om de doelman af en toe wat rust te gunnen. “Dat is best mogelijk, dat hij nu en dan wat rust zal krijgen”, gaf Real-coach Carlo Ancelotti toe. “Maar als Thibaut zich goed voelt en blessurevrij is, zal hij spelen. Als dat niet zo is, hebben we met Lunin een goeie vervanger klaar staan.”

© AFP

Opnieuw een blessure bij Eden Hazard

Ook Eden Hazard zit niet in de selectie. De voormalige Rode Duivel kreeg maandagochtend op training een trap op de enkel. De toekomst van Hazard in de Spaanse hoofdstad blijft intussen onzeker, de relatie met Ancelotti troebel. “Ik heb niet veel gesproken met Eden”, vertelde de Italiaanse coach. “Ik dring er bij mijn spelers niet op aan om met mij te praten. Als ze willen praten, ben ik altijd beschikbaar.”

Naast de twee Belgen zijn ook Karim Benzema, Dani Ceballos (geschorst), Alaba, en Mendy er niet bij tegen Girona. Vooral de afwezigheid van doelpuntenmaker Benzema is een aderlating. De Fransman geraakt niet op tijd fit na het duel tegen Celta Vigo vorige week zaterdag.