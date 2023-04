Faris Haroun stopt na dit seizoen, maar neemt andere rol op bij Antwerp: “Een kapitein verlaat zijn schip niet”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Haroun laat meteen weten dat hij na dit seizoen stopt met professioneel voetbal. Hij blijft wel actief binnen de club: “Antwerp is gewoon de club van mijn hart, maar een kapitein verlaat zijn schip niet. Ik blijf. Jullie zijn nog niet van mij af.” Welke rol hij na dit seizoen zal opnemen, is nog niet geweten. De middenvelder wil eerst dit seizoen in schoonheid afwerken.

Haroun speelt sinds 2017 bij RAFC en heeft er naar eigen zeggen al heel wat mooie momenten beleefd: “Ik heb hier fantastische jaren meegemaakt. Ik ging altijd voorop in de strijd en heb alles gegeven voor de club. Zowel op als naast het veld.”

De middenvelder speelde een belangrijke rol voor de club. Hij is een leider op en naast het veld, zo was hij erbij toen de club promoveerde naar 1A in 2017 en toen The Great Old de beker van België in de lucht mocht steken in 2020.

