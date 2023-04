Voormalig Club Brugge-speler Eduard Sobol krijgt boete en rijverbod na stevige snelheidsovertreding: “Hij heeft niets meer te zoeken op Belgisch grondgebied”

De Brugse politierechter veroordeelde dinsdagvoormiddag Eduard Sobol tot een rijverbod van 15 dagen en een geldboete van 600 euro, waarvan de helft met uitstel. De voetballer, die tot kort voor Club Brugge speelde, reed beduidend te snel op de A11 richting Knokke. De jongeman werd ook even verdacht van het rijden zonder rijbewijs, al is hij voor dat laatste vrijgesproken.

De 28-jarige Eduard Sobol reed op 13 februari vorig jaar aan hoge snelheid op de A11 in Brugge. Met maar liefst 134 kilometer per uur waar slechts 90 kilometer per uur toegelaten was, scheurde de voetballer van Oekraïense afkomst over de Belgische wegen. Er was in de rechtszaal even twijfel of Sobol op het moment van de feiten een geldig rijbewijs had, maar na bewijs van zijn advocaat sprak de rechter hem hiervoor vrij.

Buitenlandse transfer

Sobol was zelf niet aanwezig tijdens de zitting, maar liet zich vertegenwoordigen door een advocaat. “Mijn cliënt dacht dat hij richting Knokke 120 kilometer per uur mocht rijden”, zegt de advocaat. “Hij heeft een blanco strafverleden en daarom zou ik willen vragen om een rijverbod op te leggen. Mijn client verblijft sinds kort in het buitenland en heeft niets meer te zoeken op Belgisch grondgebied. Hij heeft een druk schema en het zou moeilijk zijn zich aan te melden op de griffie voor een rijverbod.” De Brugse politierechter veroordeelde de voetballer tot een geldboete van 600 euro, waarvan de helft met uitstel. De jongeman krijgt ook een rijverbod van 15 dagen. “Het zal hem wel eens lukken om tot op de griffie te komen”, zegt de rechter. “Zelfs voor een topvoetballer.”