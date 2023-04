Mieke Schauvliege wordt nieuwe fractieleider voor Groen in Vlaams Parlement

Mieke Schauvliege wordt de nieuwe fractieleider voor Groen in het Vlaams Parlement. Dat heeft de Groen-fractie dinsdag unaniem beslist. De 50-jarige politica uit Aalter volgt Björn Rzoska op, die onlangs aankondigde dat hij zich wil toeleggen op de lokale politiek in Lokeren.

Schauvliege studeerde in 1995 af als bio-ingenieur in land- en bosbeheer aan de UGent. Na haar studies was ze enkele jaren leerkracht aan het Instituut Maria Midddelares. Nadien ging ze aan de slag bij Velt vzw (1998-2004), en vervolgens als beleidsmedewerker bij het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid (2004-2009). In 2010 begon ze als ingenieur bij de Gentse groendienst, waar ze na 2016 ook een tijd directeur werd.

Schauvliege is politiek actief sinds 2000. Toen vroeg voormalig Agalev-pionier Jef Tavernier haar om in Aalter op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te staan. Schauvliege werd meteen verkozen als gemeenteraadslid, en sinds 2012 is ze er ook fractieleider.

In 2019 raakte ze verkozen als Vlaams volksvertegenwoordiger in de kieskring Oost-Vlaanderen. In het Vlaams Parlement ontpopte Schauvliege zich als een groene dossiervreter en legde ze zich onder meer toe op het PFOS-dossier en de stikstofsaga.

“Met deze Vlaamse regering gaat alles achteruit”

Schauvliege heeft als fractieleider nog een jaar de tijd om de regering-Jambon het vuur aan de schenen te leggen. Dat is ze naar eigen zeggen ook van plan: “Of het nu gaat om de sluipende natuurvernietiging, de kinderopvang en ouderenzorg die afbrokkelen of het lerarentekort dat maar blijft toenemen: met deze Vlaamse regering gaat alles achteruit. Dat hoéft niet zo te zijn: die achteruitgang is het gevolg van politieke keuzes van deze Vlaamse regering. Het komende jaar zullen we keihard verder werken om de Vlamingen te tonen dat een alternatief slechts een verkiezingsstem verwijderd is”, aldus de kersverse fractieleider.

“Met Mieke als fractieleider versterken we onze positie als natuur- en klimaatpartij in het Vlaams Parlement”, klinkt het bij Groen-covoorzitters Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout.