Ontknoping in derde provinciale krijgt staartje na beschuldiging van omkoping: “Voorzitter bood me 2.500 euro om onze kansen niet voluit te verdedigen”

De ontknoping in derde provinciale B lijkt een serieus staartje te krijgen. Er ontstond grote opschudding toen afgelopen weekend de wedstrijd tussen Komen-Neerwaasten en SK Zillebeke werd stopgezet bij een 4-4 stand nadat de scheidsrechter zou bedreigd zijn door de thuisploeg. Uiteindelijk beschuldigde Komen-Neerwaasten de bezoekers van omkoping en zou er 2.500 euro geboden zijn. Er werd voorlopig geen klacht ingediend, maar de zaak omtrent het stopzetten van de wedstrijd komt vanavond voor bij Voetbal Vlaanderen in Roeselare.

Spilfiguur in deze zaak is Mathieu Dejonckheere, trainer van Komen-Neerwaasten. Hij bevestigt dat de gelegenheid-scheidsrechter slecht floot en de match niet helemaal aanvoelde. Eerder in de wedstrijd was er bij twee Zillebeekse doelpunten al sprake van buitenspel, maar toch werd de treffer telkens goedgekeurd. “Uiteraard waren wij daar niet mee akkoord en protesteerden wij”, licht Dejonckheere toe.

“Ook het derde doelpunt was een strafschop in cadeauverpakking. Toen de vierde treffer ook uit buitenspel tot stand kwam en wij al een paar keer alleen voor doel kwamen, maar werden teruggefloten wegens buitenspel, was voor ons de maat vol. Wij hebben toen nogmaals ons ongenoegen laten blijken, maar het is nooit tot een handgemeen gekomen. Het was enkel verbaal protest en dus is het ons dan ook een raadsel waarom de scheidsrechter de wedstrijd affloot.”

Bewust verliezen

Nog pikanter in deze zaak wordt wellicht de bewering van Dejonckheere dat hij in de loop van vorige week benaderd werd door iemand van Zillebeke om de match bewust te verliezen, in ruil voor een som van 2.500 euro. “Afgelopen dinsdag kreeg ik in de late namiddag een telefoontje van iemand van Zillebeke. Uit het gesprek kon ik afleiden dat het om voorzitter Mathieu Verhoest ging. Hij sprak een mix van Nederlands en Frans en stelde mij de som van 2.500 euro voor om onze kansen niet voluit te verdedigen. Ik had zoiets nog nooit meegemaakt en was heel erg verbaasd. Ik nam toen contact op met onze schatbewaarder en onze gerechtigd correspondent Robert Catteau. Wij hebben toen besloten om geen gevolg te geven aan het Zillebeekse verzoek. Wij staan momenteel tweede in het klassement en willen onze kansen voluit verdedigen. Wij hebben voorlopig geen klacht ingediend bij de bond.”

Geen scheidsrechter

Bij tegenpartij SK Zillebeke vallen ze volledig uit de lucht. “Het klopt dat ik via sms contact heb opgenomen met de trainer van Komen”, bevestigt voorzitter Mathieu Verhoest. “Ik merkte deze week in het systeem op dat er nog geen scheidsrechter was aangesteld. Ik contacteerde hun trainer bij het begin van de week om ervoor te zorgen dat er wel degelijk een scheidsrechter aangesteld zou worden. Toen dit naar het weekend toe nog steeds niet gebeurd was, liet ik weten dat wij voor de zekerheid een scheidsrechter gingen meenemen zodat de wedstrijd zeker kon plaatsvinden. Ik heb die berichten nog staan en kan die perfect aan iedereen tonen.”

“Men had er geen problemen mee dat die scheidsrechter de match ging fluiten totdat het 4-4 werd en ze het gevoel kregen dat ze de match niet meer gingen winnen. Toen is de commotie begonnen en stapte de volledige Komen-bank op de scheidsrechter af. Nadien wordt er opeens verteld dat er tijdens de week een anonieme telefoon plaatsvond. Ik vind het nogal gemakkelijk om zoiets te beweren en vervolgens mijn nummer daaraan te linken omdat ik, inderdaad, hun trainer contacteerde omtrent de scheidsrechterskwestie. Ik ben nu twee jaar voorzitter van de club en ik doe er alles aan om de ploeg vooruit te stuwen. Zo een bedragen zij nu eenmaal absurd in onze reeks en moest ik dat geld hebben had ik dit wel in mijn eigen ploeg geïnvesteerd in plaats van het zomaar weg te geven. Je moet zelf weten dat we mits winst tegen Komen nog steeds niet gered zouden zijn.”

De zaak rond stopgezette wedstrijd komt vanavond al voor de bond voor en daar zal geoordeeld worden hoe de match zal eindigen en of deze moet worden herspeeld. Hoe het verder moet met de beschuldiging van omkoping is voorlopig niet bekend.