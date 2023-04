‘Kleintjes’ willen Europees voetbal drastisch hervormen met nieuwe bond, Union-voorzitter getuigt op event: “Wij zijn een uitzondering”

De kleinere clubs in Europa willen meer inspraak in de organisatie van het Europese voetbal. Daarom werd maandag in Brussel de belangenorganisatie Union of European Clubs officieel gelanceerd, langs Belgische zijde waren Union en Standard aanwezig. “Het huidige model van de UEFA is niet eerlijk en het vermoordt de droom van vele clubs.”

Sinds 2008 is er de European Club Association, een organisatie met 130 stemgerechtigde leden die de belangen van de clubs in Europa verdedigt. Maar die organisatie wordt gedomineerd door de grootmachten en voorgezeten door Nasser Al-Khelaifi, de voorzitter van Paris Saint-Germain. Bovendien is slechts zo’n acht procent van de meer dan 1.500 profclubs in Europa vertegenwoordigd.

Daarom was er nood aan een nieuwe organisatie die de overige 92 procent van de clubs een stem geeft. “De voorbije decennia is voetbal steeds meer een sport van de elite geworden”, legde een van de oprichters Dennis Gudasic, ook technisch directeur bij het Kroatische Lokomotiva FC, zijn bezorgdheden uit op de lancering in Brussel. “Deze trend moet gekeerd worden of het prachtige spelletje zal onherstelbare schade lijden. Het is cruciaal dat kleine en middelgrote clubs een stem krijgen.”

In totaal waren er 40 clubs aanwezig op het evenement, nog eens 63 clubs volgden online. Langs Belgische zijde waren Standard en Union aanwezig. Union-voorzitter Alex Muzio speelde ‘een thuismatch’ en kreeg het woord. Hij legde uit dat zijn club in vijf jaar van de rand van degradatie naar de amateurklasse naar de kwartfinale in de Europa League ging. “Maar dat is zeldzaam geworden, wij zijn een uitzondering”, aldus Muzio. “Vroeger waren er meer verschuivingen in het Europese voetbal: kleine clubs werden groter en grote clubs werden kleiner. Het is jammer dat dat nu zo bijna meer gebeurt.”

Alex Muzio genoot van de Europese campagne van Union. — © BELGA

Muzio onthulde ook dat zijn aanvraag om toe te treden tot de ECA (European Club Association) aanvankelijk genegeerd werd. “Je wilt weten: kunnen zij ons helpen? Kunnen we lid worden? Maar er kwam geen antwoord. Inmiddels zijn we automatisch in de ECA opgenomen als lid mét stemrecht. Maar dat is puur door de plek die we hebben veroverd op de Belgische coëfficientenlijst. In eerste instantie negeerde de ECA ons simpelweg.” Vanaf de volgende cyclus is Union dus wel een stemgerechtigd lid. Voor de huidige cyclus (2019-2023) zijn dat langs Belgische zijde Anderlecht, Genk en Gent, terwijl Club Brugge, Antwerp en Standard niet-stemgerechtigde leden zijn.

Stemgerechtigde Belgische leden ECA (cyclus 2019-2023):

Anderlecht

Genk

Gent

Niet-stemgerechtigde Belgische leden ECA (cyclus 2019-2023):

Club Brugge

Antwerp

Standard

Oneerlijke verdeling Europese tickets

De voorzitter en mede-eigenaar van Union nam het ook op voor de voetballanden die nog veel kleiner zijn dan België. “Voor de Belgische clubs is de Conference League fantastisch. Maar het helpt een groot deel van de andere kleine landen en clubs niet. Het was een positief idee, de intentie was goed. Maar eigenlijk ga je zo de ziekte proberen te genezen in de plaats van fundamenteel voor verandering te zorgen.”

© Marc Gysens

Ook kleinere clubs uit Engeland hebben hun redenen om zich vol achter de nieuwe UEC te scharen. “Het huidige model van de UEFA is niet eerlijk en het vermoordt de droom van vele clubs”, aldus Steve Parish, de voorzitter van Crystal Palace. “Een land als Polen heeft 40 miljoen inwoners, maar Champions League spelen is alleen mogelijk via een reeks voorrondes. Terwijl de nummer 4 van Spanje of Italië automatisch geplaatst is voor de groepsfase.” En zelfs Javier Tebas, de voorzitter van de Spaanse La Liga, vindt dat de organisatie van het Europese voetbal anders moet. Hij gaf op de eerste bijeenkomst van de UEC in Brussel onder meer toe dat een vierde Spaanse club in de Champions League geen meerwaarde biedt.

Samenvattend: de UEC wil de niet-eliteclubs in het Europese voetbal beschermen en steunen. De belangenorganisatie wil er op sportief vlak vooral voor zorgen dat er meer kleinere clubs kunnen deelnemen aan Europese competities op basis van hun prestaties in de vaderlandse competitie. De eerstvolgende taken van de UEC zijn onder meer een uitvoerend bestuur samenstellen en meer leden aantrekken. Alles zal gebeuren in samenwerking met instituten van de Europese Unie en bevoegde politici.

