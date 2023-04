Al 83 lichamen ontdekt bij Keniaanse sekte die zichzelf uithongerde, sekteleider in hongerstaking gegaan

De dodentol in Kenia bij de christelijke sekte Good News International Church is verder opgelopen tot 83.

De politie maakte maandagavond gewag van 73 lichamen, maar dinsdagochtend werden nog eens tien lichamen opgegraven in het Shakahola-bos, in de buurt van de kustplaats Malindi in het oosten van Kenia – daaronder ook de lichamen van drie kinderen. Daarnaast werden er nog twee overlevenden teruggevonden. In totaal werden er al 31 mensen gered.

De dodentol zou nog verder kunnen oplopen, want bij een meldpunt dat bij het Rode Kruis werd opgezet, werden 212 personen als vermist opgegeven.

De christelijke sekte Good News International Church stond onder leiding van sekteleiding Makenzie Nthenge. Hij zou de slachtoffers ervan hebben overtuigd dat ze Jezus zouden ontmoeten als ze zichzelf uithongerden.

De bal ging op 14 april aan het rollen, toen de politie van Malindi na een tip elf leden van de sekte wist te redden van een opzettelijke hongerdood. Vier andere leden lieten het leven op weg naar het ziekenhuis. Nthenge werd opgepakt, en is nu ook zelf in hongerstaking gegaan.