Voormalig Audi-directeur pleit schuldig in rechtszaak over dieselgate

Een voormalig directeur van de Duitse luxewagenbouwers Audi en Porsche, dochtermerken van autoconcern Volkswagen, heeft dinsdag tijdens een rechtszaak in Duitsland over ‘dieselgate’ schuldig gepleit aan het installeren van sjoemelsoftware.

De voormalige directeur, Wolfgang Hatz, had tot dusver de feiten ontkend, maar pleitte dinsdag schuldig om een lagere straf te krijgen in het kader van een akkoord met de rechtbank. Het klopt dat hij en twee andere werknemers de verboden software geïnstalleerd hebben, aldus de advocaat van de man voor de rechtbank in München.

De hoofdbeklaagde in het proces, dat 2,5 jaar geleden van start ging en de eerste strafrechtelijke procedure naar de affaire dieselgate in Duitsland vormt, is voormalig Audi-topman Rupert Stadler (60). Tot dusver wijst hij alle verantwoordelijkheid af voor de zaak rond de sjoemelsoftware die in dieselwagens ingebouwd werd.

Rechter Stefan Weickert bestempelde de bekentenis van Hatz als “een keerpunt” in het proces. Voor Hatz willen de rechtbank en de verdediging nu een celstraf met uitstel van 18 tot 24 maanden en een boete van 400.000 euro, maar het parket verzet zich hier nog tegen gezien de laattijdigheid van de bekentenissen.

De Duitse autoreus Volkswagen gaf in september 2015 toe in zowat elf miljoen dieselwagens van de groep sjoemelsoftware geïnstalleerd te hebben, waardoor de auto’s onder testomstandigheden betere emissiewaarden lieten optekenen dan bij reëel gebruik op de weg.