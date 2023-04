28-jarige Syriër opgepakt in Hamburg voor plannen van aanslag met bommengordel

De politie heeft dinsdag in de Noord-Duitse havenstad Hamburg een 28-jarige Syriër opgepakt op verdenking van het plannen van een islamistische aanslag. Zijn vier jaar jongere broer, die in het Zuid-Duitse Kempten, zou hebben meegeholpen aan de planning. Dat hebben de Bundeskriminalamt, de federale recherchedienst en de Landeskriminalamt en het parket van Hamburg dinsdag bekendgemaakt.

De twee broers worden verdacht van de voorbereiding van een aanslag op burgerdoelen met een zelfgemaakte bommengordel. De 28-jarige is de hoofdverdachte. Hij kocht al enkele weken basismaterialen voor de productie van explosieven via het online platform eBay en andere verkopers. Zijn broer in Kempten had hem aangemoedigd tijdens de planning.

Tegen de 28-jarige was door de rechtbank in Hamburg al een arrestatiebevel uitgevaardigd wegens financiering van terrorisme. Verschillende panden in Hamburg en Kempten werden dinsdagochtend doorzocht. Daarbij werd uitgebreid bewijsmateriaal, waaronder chemische stoffen, in beslag genomen. Bij de operatie waren in totaal 250 politieagenten betrokken.