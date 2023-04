Dodelijke duw na discussie over laadpaal: rechtbank acht dertiger schuldig, maar legt geen straf op

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Geoffrey J. (37) schuldig bevonden aan de fatale duw die hij een 76-jarige man gaf, tijdens een hoogoplopende discussie over de installatie van een laadpaal in een ondergrondse parking. De rechtbank legt evenwel geen straf op, omdat F. na de feiten zijn verantwoordelijkheid heeft genomen.

De correctionele rechtbank verleent F. de gunst van de opschorting van straf, wat neerkomt op een schuldigverklaring zonder dat de rechtbank een straf oplegt. De opschorting komt bijgevolg ook niet op het strafblad.

Installatie extra stopcontact

De beklaagde Geoffrey F., wilde een elektrische laadpaal laten installeren, maar had daarvoor geen toestemming gekregen van de syndicus van het appartementsgebouw. Een extra stopcontact mocht wel. Op 19 november 2021 was hij samen met een elektricien naar de gemeenschappelijke garage getrokken om het stopcontact te installeren. Daar liep hij de 76-jarige medebewoner tegen het lijf.

De zeventiger protesteerde tegen de installatie van het stopcontact en het kwam tot een bitse discussie met Geoffrey F.. De beklaagde verloor daarbij zijn zelfbeheersing en gaf hem een duw. De man viel achterover en belandde ongelukkig op zijn hoofd. De beklaagde besefte dat de man ernstig gewond raakte en verwittigde meteen de hulpdiensten. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later aan de gevolgen van een schedelbreuk.

Opzettelijke slagen

Geoffrey J. werd vervolgd wegens opzettelijke slagen, met ongewild de dood tot gevolg. Zijn advocaat voerde geen betwisting over de feiten. “Mijn cliënt had toestemming gekregen voor de plaatsing”, zo pleitte meester Nick Heinen tijdens de zitting. “Het slachtoffer maakte daar toch een probleem van en zei dat hij het stopcontact zou afbreken. Hij stapte vervolgens zonder mondmasker in de personal space van mijn cliënt, op een moment dat het aantal coronabesmettingen weer in stijgende lijn was. Hij gaf hem een lichte duw om opnieuw wat afstand te creëren, maar het slachtoffer viel als een plank achterover. Hij voelt zich schuldig dat er door zijn toedoen iemand gestorven is.”

De beklaagde vertelde in de rechtbank dat hij die zware gevolgen nooit heeft gewild. De man bood zijn excuses aan de nabestaanden aan en betaalde al een schadevergoeding aan de familie.

(vdaa)