Zeehonden verhuizen uit Antwerpse Zoo: “Bassins voldoen niet qua dierenwelzijn”

In de Antwerpse Zoo zullen de komende maanden alle zeehonden verhuizen naar een andere dierentuin. “Wij vinden dat de bassins van de zeehonden qua dierenwelzijn op dit moment niet voldoen”, zegt woordvoerster Ilse Segers. “Eens de werkzaamheden aan het Jubileumcomplex afgerond zijn, krijgen de zeehonden opnieuw een stekje in Antwerpen.”

De verbouwing van het Jubileumcomplex (kant station, red.) heeft door de coronacrisis ontzettend veel vertraging opgelopen, waardoor de tijdelijke huisvesting van de zeehonden te lang aansleept. Een toestand die niet kon blijven duren en daarom is de Antwerpse Zoo op zoek gegaan naar een nieuwe thuis voor de zeven zeehonden die er nu wonen.

Eentje daarvan, Maya, is enkele dagen geleden al verhuisd naar Italië, de andere volgen de komende maanden. Na de zomer zouden Luka en Senna als laatste naar Neeltje Jans (in Nederland) verhuizen.

De zeehonden van de Antwerpse Zoo verhuizen allemaal naar een andere dierentuin. — © ZOO Antwerpen

“Het is spijtig dat we deze zeezoogdieren moeten laten vertrekken, maar onze abonnees en verzorgers kunnen troost vinden in het feit dat ze zich alleen maar verbeteren”, reageert coördinator Patrick Immens. “Bovendien gaat het om een tijdelijke situatie. Het is op dit moment de bedoeling om de zeehonden in de toekomst opnieuw in onze dierenverzameling op te nemen.”

Kroeskoppelikanen

De pelikanenvijver, waar de zeehonden nu wonen, gaat opnieuw een kolonie met drie koppels kroeskoppelikanen huisvesten. Deze grote vogels hebben opvallend kroeshaar op hun kop. De stamboekhouder in Bijdorp Rotterdam onderzoekt of deze soort opnieuw in de natuur kan uitgezet worden. Als dit een haalbare kaart blijkt, stapt Zoo Antwerpen mee in het kweekprogramma om de dalende populatie van bedreiging te behoeden. (bl)