Prins William trof in het geheim schikking met tabloid ‘The Sun’, terwijl broer Harry naar het gerecht stapt

De Britse kroonprins William heeft “een erg grote som geld” gekregen van de eigenaars van de tabloid The Sun om een zaak over het hacken van telefoons te settelen. Dat melden Britse media. Zijn broer prins Harry spande een rechtszaak aan tegen de nieuwsgroep, die deze week behandeld wordt.

In het Verenigd Koninkrijk start momenteel een driedaags proces dat de Britse prins Harry tegen News Group Newspapers (NGN) heeft aangespannen. Hij beschuldigt de uitgeverij, waaronder de tabloid The Sun, van telefoon-hacking en het verkrijgen van privé-informatie over hem door middel van bedrog, waaronder het verkrijgen van het sofinummer van zijn vrouw Meghan Markle. Het zou gaan om feiten die halverwege de jaren ‘90 begonnen en duurden tot 2016.

Uit de documenten die de prins daarvoor indiende bij het gerecht blijkt nu dat zijn broer, kroonprins William, in 2020 een deal sloot met NGN om een soortgelijke zaak te settelen. Hij zou daarvoor “een erg grote som geld” gekregen hebben.

Om goed te begrijpen wat hier eigenlijk aan de hand is, is het belangrijk om te weten dat, volgens Harry, in het verleden al een deal werd gesloten tussen Buckingham Palace en de nieuwsgroep. De prinsen zouden hun juridische stappen uitstellen in ruil voor een verontschuldiging van NGN op een later tijdstip.

Die deal werd jaren geleden gesloten met het befaamde Tampongate in het achterhoofd. Dat schandaal haalde in 1993 de krantenkoppen nadat een “sexy” telefoongesprek uit 1989 tussen de toenmalige prins Charles en Camilla Parker Bowles uitlekte. Charles was destijds nog getrouwd met prinses Diana en Camilla met Andrew Parker Bowles. Tijdens dat telefoongesprek liet Charles zich ontvallen dat hij het liefst in de broek van Camilla zou leven, als het geluk een beetje meezat, als een tampon. Een incident waar de koninklijke familie erg mee verveeld zat.

De deal tussen Buckingham Palace en NGN werd volgens de prins gesloten omdat het voor het paleis belangrijk was te voorkomen dat een lid van de koninklijke familie in de getuigenbank zou moeten plaatsnemen en de specifieke details van de onderschepte privé-voicemails zou moeten vertellen.

Te laat

In 2017 zou Harry geprobeerd hebben om die uitgestelde excuses van NGN te verkrijgen. Maar NGN zou zich niet aan hun kant van de deal gehouden hebben. En daarom sleept Harry hen voor het gerecht. Volgens de prins was de voormalige Queen Elizabeth op de hoogte van zijn intentie om de zaak voor het gerecht te brengen en kreeg hij ook haar goedkeuring.

NGN heeft in het verleden toegegeven dat er binnen het bedrijf sprake was van telefoon-hacking, maar het heeft ook altijd volgehouden dat er bij The Sun niets verkeerd gebeurde. Een woordvoerder van het bedrijf zei dat “The Sun geen aansprakelijkheid aanvaardt en niet toegeeft aan de beschuldigingen”, en benadrukte dat veel van Harry’s beweringen al 20 jaar oud zijn. Volgens NGN is prins Harry dan ook veel te laat met zijn claim.

