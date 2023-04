De enige die boven Vincent Kompany zou staan: “Chelsea in verregaande gesprekken met trainer Mauricio Pochettino”

Maandag doken er plots berichten op dat de Argentijnse coach op het punt zou staan om zijn contract bij de Blues te ondertekenen. Volgens bronnen binnen de club is dat “op de zaken vooruitlopen” en zit een contractvoorstel voor Pochettino nog niet in de pijplijn. Na een drie weken lange zoektocht van de sportief directeurs Paul Winstanley en Laurence Stewart lijkt Pochettino wel de topkandidaat om op Stamford Bridge aan de slag te gaan.

Pochettino, die zonder werkgever zit sinds zijn ontslag bij Paris Saint-Germain vorige zomer, hield maandag gesprekken met de Chelsea-top, die de andere opties echter openhoudt voor in het geval dat beide partijen toch niet tot een overeenkomst zouden komen. Dat gebeurde vorige week met voormalig Bayern-coach Julian Nagelsmann. Ook Luis Enrique werd intussen van de shortlist geschrapt.

Na Pochettino zou Vincent Kompany de tweede naam op de shortlist zijn. De naam van de derde kandidaat is niet bekend. Ook hier zou het om een “gerespecteerde trainer” gaan. Volgens sommige media gaat het om Celtic-coach Ange Postecoglou, maar dat werd niet bevestigd.

Vincent Kompany. — © Getty Images

Kompany streek vorige zomer neer bij Burnley, nadat zijn avontuur bij Anderlecht onverwacht tot een einde was gekomen. In zijn eerste seizoen in Engeland dwong hij meteen de promotie naar de Premier League af en ook de titel in de tweede afdeling ligt nog voor het grijpen. Kompany maakte danig indruk in de Championship, waar hij zondag tot Coach van het Jaar werd verkozen, want eerder werd hij al genoemd bij Tottenham Hotspur en zijn ex-club Manchester City, mocht Pep Guardiola daar ooit vertrekken.

Vier weken geleden werd in Cobham met Graham Potter de tweede coach dit seizoen ontslagen, nadat Thomas Tuchel in september vorig jaar al aan de deur werd gezet. Sindsdien is Frank Lampard coach ad interim. Sinds zijn aanstelling werd er vier keer op rij verloren. In de laatste zes wedstrijden konden de Blues welgeteld één keer scoren. In de Champions League volgde een niet meer dan logische uitschakeling tegen Real Madrid, in de Premier League is Europees voetbal met een elfde plaats verder weg dan ooit, ondanks recorduitgaven op de transfermarkt. Lampard werd aangesteld tot eind dit seizoen als caretaker, maar de zwakke resultaten plaatsen nu al vraagtekens bij zijn positie.

Chelsea kan dit seizoen niet meer rekenen op James

Chelsea is bezig aan een absoluut rampseizoen en krijgt nu opnieuw slecht nieuws te verwerken. Reece James liep vorige week een hamstringblessure op in de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid en komt dit seizoen niet meer in actie voor de Blues. Coach Frank Lampard bevestigde het nieuws dinsdag op de persconferentie in de aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Brentford woensdag.

© AFP

“Reece James is niet beschikbaar voor deze wedstrijd en waarschijnlijk ook niet voor de rest van het seizoen”, aldus de Chelsea-coach ad interim. “Reece liep tegen Real Madrid een hamstringblessure op. Hij kwam de wedstrijd nog door, maar uit de scans van de daaropvolgende dagen stelden we vast dat hij voor de rest van het seizoen out zal zijn.”

Naast Reece James mag mogelijk ook Mason Mount een kruis maken over zijn seizoen. De Engelse middenvelder sukkelt volgens Lampard al een tijdje met een bekkenblessure en de revalidatie loopt niet van een leien dakje. “Mason bevindt zich helaas in dezelfde positie als Reece. Mogelijk is hij op tijd terug voor onze laatste wedstrijd van het seizoen, maar dat is niet zeker”, aldus de voormalig Engels international. “Hij zal een kleine operatie moeten ondergaan en zal daarna minstens vier weken nodig hebben om te herstellen.”

Met nog zeven competitiewedstrijden te gaan staat Chelsea momenteel op de elfde plaats in de Premier League met slechts 39 punten.